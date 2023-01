Amazon Prime Lite: Kommt bald ein günstigeres Abo?

Amazon hat in Indien eine Testphase für ein neues Abo gestartet, welches sich Amazon Prime Lite nennt. Der Zusatz „Lite“ verrät schon, dass man da ein paar Abstriche im Vergleich zum normalen Abo machen muss. Doch welche genau?

Zum einen gibt es eine garantierte Lieferzeit von zwei Tagen statt einem Tag, es gibt kein Amazon Music, Prime Gaming und Prime Reading und bei Prime Video gibt es keine HD-Qualität und man muss mit Werbung zwischen den Serien leben.

Wir sprechen hier über umgerechnet 11,28 Euro pro Jahr, das normale Abo für Amazon Prime kostet in Indien übrigens 16,94 Euro. Das sind 50 Prozent mehr im Vergleich zur Lite-Version. Kann man das überhaupt auf Deutschland ummünzen?

Kommt Amazon Prime Lite nach Deutschland?

Schwierig, denn Indien ist ein ganz anderer Markt und es gibt dort exklusive Abos, die noch günstiger sind, da es sich lohnt. Netflix bietet zum Beispiel auch so ein Abo in Indien an. Gut möglich, dass Amazon Prime Lite also nicht zu uns kommt.

Da Amazon Prime allerdings letztes Jahr teurer wurde und spätestens seit der Änderung bei Amazon Prime Music einige unzufrieden sind, könnte ich mir so eine Option bei uns vorstellen. Ich würde auf 49,90 oder 59,90 Euro pro Jahr tippen.

