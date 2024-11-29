Amazon startet Aktionsangebote: Digitale Xbox Spiele-Codes stark vergünstigt

Der digitale Vertrieb von Videospielen über entsprechende Online-Shops wie Sony mit dem PlayStation Store und Microsoft mit dem Xbox Store gewinnt zunehmend an Bedeutung, was auf der PC-Plattform bereits seit einigen Jahren Standard ist. So ist es nicht verwunderlich, dass Händler wie Amazon für einige Spiele entsprechende digitale Spielcodes anbieten – im Rahmen der aktuellen Black Friday-Aktionswoche nun auch stark vergünstigt.

Xbox-Spieler können Geld sparen

Amazon konzentriert sich dabei speziell auf die Xbox-Plattform, die in den letzten Monaten immer wieder den Eindruck erweckt hat, physische Handelsversionen stark zurückzufahren – ein Eindruck, der auch durch die kürzlich gestartete Werbekampagne mit dem Slogan „This Is An Xbox“ vermittelt wird.

Folgende Angebote werden ab sofort über Amazon vertrieben:

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei ausschließlich um digitale Versionen von Xbox-Spielen verschiedener Entwicklerstudios. Nach dem Kauf erhält man einen Code, der im Xbox Store über den Webshop oder direkt an der Xbox-Konsole eingelöst werden muss.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.