Amazon startet Aktionsangebote: Digitale Xbox Spiele-Codes stark vergünstigt
Der digitale Vertrieb von Videospielen über entsprechende Online-Shops wie Sony mit dem PlayStation Store und Microsoft mit dem Xbox Store gewinnt zunehmend an Bedeutung, was auf der PC-Plattform bereits seit einigen Jahren Standard ist. So ist es nicht verwunderlich, dass Händler wie Amazon für einige Spiele entsprechende digitale Spielcodes anbieten – im Rahmen der aktuellen Black Friday-Aktionswoche nun auch stark vergünstigt.
Xbox-Spieler können Geld sparen
Amazon konzentriert sich dabei speziell auf die Xbox-Plattform, die in den letzten Monaten immer wieder den Eindruck erweckt hat, physische Handelsversionen stark zurückzufahren – ein Eindruck, der auch durch die kürzlich gestartete Werbekampagne mit dem Slogan „This Is An Xbox“ vermittelt wird.
Folgende Angebote werden ab sofort über Amazon vertrieben:
- Prince of Persia: The Lost Crown – Standard Edition – 12.49 Euro
- Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition – 3.75 Euro
- Assassin’s Creed Rogue: Remastered – 8.99 Euro
- Assassin’s Creed Odyssey – Ultimate Edition – 28.75 Euro
- Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition – 24.99 Euro
- South Park: Fractured But Whole – 17.99 Euro
- Watch Dogs Legion Deluxe Edition – 11.99 Euro
- It Takes Two – 11.99 Euro
- Dead Space: Standard Edition – 19.99 Euro
- F1 24 – Champions Edition – 39.99 Euro
- Assassin’s Creed: The Ezio Collection – 14.99 Euro
- Diablo IV: Expansion Bundle – 47.99 Euro
- WILD HEARTS – 19.99 Euro
- GRID Legends – 17.49 Euro
- STAR WARS Jedi: Survivor – 39.99 Euro
- Burnout Paradise Remastered – 4.99 Euro
- A Way Out – 7.49 Euro
Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei ausschließlich um digitale Versionen von Xbox-Spielen verschiedener Entwicklerstudios. Nach dem Kauf erhält man einen Code, der im Xbox Store über den Webshop oder direkt an der Xbox-Konsole eingelöst werden muss.
Prince of Persia und It Takes Two sind uneingeschränkt empfehlenswert und für den Preis so gut wie geschenkt.
Hab mir Prince of Persia geholt. Erster Eindruck ist gut!