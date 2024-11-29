Schnäppchen

Amazon startet Aktionsangebote: Digitale Xbox Spiele-Codes stark vergünstigt

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Xbox Series X Mit Controller

Der digitale Vertrieb von Videospielen über entsprechende Online-Shops wie Sony mit dem PlayStation Store und Microsoft mit dem Xbox Store gewinnt zunehmend an Bedeutung, was auf der PC-Plattform bereits seit einigen Jahren Standard ist. So ist es nicht verwunderlich, dass Händler wie Amazon für einige Spiele entsprechende digitale Spielcodes anbieten – im Rahmen der aktuellen Black Friday-Aktionswoche nun auch stark vergünstigt.

Xbox-Spieler können Geld sparen

Amazon konzentriert sich dabei speziell auf die Xbox-Plattform, die in den letzten Monaten immer wieder den Eindruck erweckt hat, physische Handelsversionen stark zurückzufahren – ein Eindruck, der auch durch die kürzlich gestartete Werbekampagne mit dem Slogan „This Is An Xbox“ vermittelt wird.

Folgende Angebote werden ab sofort über Amazon vertrieben:

Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei ausschließlich um digitale Versionen von Xbox-Spielen verschiedener Entwicklerstudios. Nach dem Kauf erhält man einen Code, der im Xbox Store über den Webshop oder direkt an der Xbox-Konsole eingelöst werden muss.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Mr_Ananas 🪴
    sagt am

    Prince of Persia und It Takes Two sind uneingeschränkt empfehlenswert und für den Preis so gut wie geschenkt.

    Antworten
    1. Kev ☀️
      sagt am zu Mr_Ananas ⇡

      Hab mir Prince of Persia geholt. Erster Eindruck ist gut!

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Amazon startet Aktionsangebote: Digitale Xbox Spiele-Codes stark vergünstigt
Weitere Neuigkeiten
dm startet Augenscreenings – Ärzte schlagen Alarm
in Dienste
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Warntag 2025: Großalarm-Test in Deutschland am 11. September
in Dienste
T1 Pro und P3 Pro: Laifen erweitert Produktportfolio um Elektrorasierer
in Smart Home
Adobe Premiere für das iPhone angekündigt
in News
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
in Mobilität
Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2
in Smartphones
XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor
in Hardware
Porsche will das Laden „radikal vereinfachen“
in Mobilität
1und1 Logo Header
1&1: Preisnachlass, mehr Speed oder mehr Datenvolumen
in 1und1
EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen
in Smart Home