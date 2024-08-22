Amazon startet neue Gaming Week

Amazon hat heute eine neue Gaming Week gestartet. Diese Aktion läuft nach aktuellem Stand bis zum 28. August 2024.

Die Amazon Gaming Week ist ein Online-Gaming-Event mit verschiedenen Angeboten bzw. Rabatten zu Gaming-Produkten und der Chance, Gaming-bezogene Preise zu gewinnen. Diesmal erfolgt die Aktion in Zusammenarbeit mit RAZER, die angebotenen Produkte sind allerdings nicht auf diese Marke beschränkt. Amazon bündelt die Aktionen auf dieser Sonderseite.

Die Angebote sind grob in Kategorien unterteilt. So gibt es Deals für PC-Gaming, Konsolen-Gaming, sonstiges Gaming, TV-Geräte, Zubehör und die allgemeinen Gaming-Week-Deals. Das Gaming-Week-Gewinnspiel findet ihr darüber hinaus hier.

Zur Amazon Gaming Week →

Als Anlaufstelle für die aktuellen Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche ebenfalls verschiedene Angebote auflistet. Auch dort sind einige Artikel aus dem Gamingbereich zu finden.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.