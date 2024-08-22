Schnäppchen

Amazon startet neue Gaming Week

Autor-Bild
Von
|
Amazon

Amazon hat heute eine neue Gaming Week gestartet. Diese Aktion läuft nach aktuellem Stand bis zum 28. August 2024.

Die Amazon Gaming Week ist ein Online-Gaming-Event mit verschiedenen Angeboten bzw. Rabatten zu Gaming-Produkten und der Chance, Gaming-bezogene Preise zu gewinnen. Diesmal erfolgt die Aktion in Zusammenarbeit mit RAZER, die angebotenen Produkte sind allerdings nicht auf diese Marke beschränkt. Amazon bündelt die Aktionen auf dieser Sonderseite.

Die Angebote sind grob in Kategorien unterteilt. So gibt es Deals für PC-Gaming, Konsolen-Gaming, sonstiges Gaming, TV-Geräte, Zubehör und die allgemeinen Gaming-Week-Deals. Das Gaming-Week-Gewinnspiel findet ihr darüber hinaus hier.

Zur Amazon Gaming Week →

Als Anlaufstelle für die aktuellen Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche ebenfalls verschiedene Angebote auflistet. Auch dort sind einige Artikel aus dem Gamingbereich zu finden.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Amazon startet neue Gaming Week
Weitere Neuigkeiten
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität
Telekom 1
Telekom informiert über Fortschritte im Mobilfunknetz – 850 Standorte betroffen
in Provider
Deutschland Germany De Schland
Bundestagszusammenfasser: Onlineprojekt bündelt Gesetzgebungsinformationen
in Dienste
Rente Opa Alt
Digitalisierung als Barriere: Ältere Menschen fordern Recht auf analoges Leben
in Gesellschaft
Kommentar: LEGO DC Arkham Asylum (76300) wird nicht nur Schurken abschrecken
in Kommentar
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS