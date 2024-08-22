Amazon und Peloton bringen Kindle-Bücher auf den Heimtrainer

Ich muss zugeben, dass ich mir gerne beim Sport unterhalten lasse, sei es mit Musik oder einem Trainer, bei einer längeren Ausdauereinheit darf es auch gerne mal ein Podcast sein. Was ich allerdings nicht so gerne dabei mache, ist lesen.

Doch Amazon und Peloton sind der Meinung, dass das ein Ding ist und bringen die Kindle-Bibliothek daher auf die Bikes und das Laufband. Falls ihr also schon immer mal ein Buch auf dem Peloton lesen wolltet, geht das jetzt nativ auf dem Display.

Ich will hier aber nicht wie der große Kritiker erscheinen, denn wir haben weiterhin ein Peloton Bike+ im Haus und es ist schön zu sehen, dass die Plattform trotz der Probleme gepflegt wird. Neue Funktionen sind also weiterhin sehr gerne gesehen.