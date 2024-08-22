Vodafone CallYa Digital ab heute mit Bonus

Vodafone startet ab heute eine neue Werbeaktion für CallYa Digital. Diese läuft bis zum 3. Oktober 2024 und bringt einen Startbonus mit.

Ab sofort erhalten alle Neukunden, die sich für eine CallYa Digital Prepaid-Karte entscheiden, ein Startguthaben von 60 Euro. Damit sind die ersten 3 Monate für die Kunden kostenfrei. Um von diesem Angebot zu profitieren, müssen Neukunden den Aktionscode „BONUS60“ bei der Bestellung verwenden.

Der Tarif CallYa Digital bietet Zugang zu 4G|LTE Max- und dem 5G-Netz von Vodafone. Mit dem Tarif erhalten User zudem 30 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat und EU-Roaming für 20 Euro pro vier Wochen. Der Tarif ist monatlich kündbar.

