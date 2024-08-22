Tarife

Vodafone CallYa Digital ab heute mit Bonus

Autor-Bild
Von
|
Vodafone 5

Vodafone startet ab heute eine neue Werbeaktion für CallYa Digital. Diese läuft bis zum 3. Oktober 2024 und bringt einen Startbonus mit.

Ab sofort erhalten alle Neukunden, die sich für eine CallYa Digital Prepaid-Karte entscheiden, ein Startguthaben von 60 Euro. Damit sind die ersten 3 Monate für die Kunden kostenfrei. Um von diesem Angebot zu profitieren, müssen Neukunden den Aktionscode „BONUS60“ bei der Bestellung verwenden.

Der Tarif CallYa Digital bietet Zugang zu 4G|LTE Max- und dem 5G-Netz von Vodafone. Mit dem Tarif erhalten User zudem 30 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat und EU-Roaming für 20 Euro pro vier Wochen. Der Tarif ist monatlich kündbar.

Zu den Vodafone CallYa-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Vodafone CallYa Digital ab heute mit Bonus
Weitere Neuigkeiten
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität
Telekom 1
Telekom informiert über Fortschritte im Mobilfunknetz – 850 Standorte betroffen
in Provider
Deutschland Germany De Schland
Bundestagszusammenfasser: Onlineprojekt bündelt Gesetzgebungsinformationen
in Dienste
Rente Opa Alt
Digitalisierung als Barriere: Ältere Menschen fordern Recht auf analoges Leben
in Gesellschaft
Kommentar: LEGO DC Arkham Asylum (76300) wird nicht nur Schurken abschrecken
in Kommentar
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS