Amazon verkauft Microsoft 365 Family und Single (12 Monate) zum Rabattpreis

Im Rahmen der aktuellen Tagesangebote bei Amazon gibt es nicht nur Technikprodukte vergünstigt, sondern auch einige Software-Deals.

So vertreibt der Onlinehändler derzeit das Abonnement für Microsoft 365 Single (1 Nutzer) und auch für Microsoft 365 Family (6 Nutzer) mit einem Jahr Laufzeit mit hohem Preisnachlass. Es handelt sich jeweils um ein „Abo mit automatischer Verlängerung“, also bitte die Laufzeit im Blick behalten.

Knapp 46 Euro werden für die Family-Version fällig und knapp 38 Euro ruft Amazon für die Single-Variante auf. Der benötigte Lizenzschlüssel erreicht den User dabei nach Kauf unkompliziert per E-Mail.

Das jeweilige Abo lässt sich unter Windows, macOS, iOS und Android einsetzen und bietet natürlich Zugriff auf die Office-Apps Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook sowie 1 TB OneDrive Cloud-Speicher.

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

