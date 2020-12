Among Us ist das beliebteste Mobile-Spiel

Wenn wir an die beliebtesten Spiele der letzten Jahre denken, dann kommen einem Titel wie Candy Crush oder Pokémon Go in den Kopf. Spiele, die einen Hype erlebt haben und teilweise bis heute beliebt sind. Among Us gehört jetzt auch dazu.

Among Us: Fast 500 Millionen aktive Spieler

Das Spiel wurde schon 2019 veröffentlicht, erlebte aber erst 2020 ein Hoch. Und laut einer aktuellen Analyse hatte Among Us im November fast eine halbe Milliarde Spieler. So viele aktive Spieler hatte bisher kein anderes Mobile-Game.

Interessant ist dabei auch, dass Among Us vor allem mobil ein Hit ist, denn die PC-Version machte nur 3 Prozent aus. Nur beim Umsatz ist Among Us noch nicht so stark, da das Spiel (bisher) nicht so intensiv auf In-App-Käufe ausgelegt ist.

Ich finde es immer wieder interessant zu beobachten, wie solche Spiele von heute auf morgen ein extremer Hit werden können. Ich finde es aber auch interessant, wie sie sich entwickeln, wenn sie ein Hit sind. Das wird 2021 interessant, denn nun steht eine neue Karte an, die Switch-Version ist da und die Xbox-Version kommt.

Kommendes Jahr wird dann sicher das Team wachsen (aktuell sind es nur vier Mitarbeiter) und wir werden mehr Wege sehen, mit denen man Geld verdienen möchte. Mal schauen, ob Among Us den Hype langfristig mitnehmen und etwas aufbauen kann, was nachhaltig ist. Pokémon Go wird heute noch aktiv gespielt.

