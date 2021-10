Sehen wir Android 12.1 im Dezember?

Google verteilt seit gestern die finale Version von Android 12 für Pixel-Modelle, das Update ist aber schon seit ein paar Tagen fertig. Zeit, die Beta zu verlassen? Nicht, wenn man die nächste Beta testen möchte, die dann am 1. Dezember kommt.

Die Beta-Phase wird also nicht beendet und mit Android 13 kommendes Jahr neu gestartet, die bleibt aktiv. Die Pixel-Nutzer können neue Versionen und „Feature Drops“ vorher testen und es soll eben noch in diesem Jahr ein Update geben.

Da stellt sich mir doch die Frage: Werden wir Android 12.1 im Dezember sehen? Die neue Version steht seit Monaten im Raum und soll vor allem Optimierungen für die Foldables mitbringen. Will Google die neue Android-Version also in Ruhe testen?

Vielleicht wird man das Update im Dezember allen Pixel-Nutzern und auch einigen Foldable-Nutzern zur Verfügung stellen, bevor man dann die eigenen Foldables, die es gestern nicht zu sehen gab, zeigt. Vielleicht kommen die Foldables dann Anfang 2022 zusammen mit der Google Pixel Watch, die bekanntlich verschoben wurde.

Das ist natürlich nur etwas Spekulation von meiner Seite, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir Android 12.1 im Dezember sehen werden und der Release dann im Frühjahr 2022 mit neuer Hardware von Google stattfindet. Ich werde jedenfalls die Beta weiterlaufen lassen und Android-Updates auf dem Pixel beobachten.

If you take no action and keep your Pixel device enrolled in the beta program, you will automatically get the next Android 12 beta updates starting in December. If you opt-out of the program after installing the December beta update, all user data on the device will get wiped per usual program guidelines.