Firmware und OS

Android 16 ist da: Update erscheint deutlich früher

Von
| 5 Kommentare
Screenshot

Google hat wie erwartet den Startschuss für Android 16 gegeben und bringt das Update in diesem Jahr früher auf den Markt. Wobei das nur für Pixel-Nutzer gilt, denn der Rest der Android-Welt muss wie immer warten, bis die Marken bereit sind.

In den letzten Jahren kam das große Android-Update aber meistens im Herbst, oft im Oktober, aber auch im September. August gab es auch häufiger, aber es kam auch schon im November. Es ist das erste Mal, dass es schon im Frühjahr kommt.

Bisher gab es nur Punkt-Updates in der ersten Jahreshälfte bei Google, doch es wäre denkbar, dass ein solches (Android 16.1) im zweiten Halbjahr folgt. Google gab vor ein paar Monaten an, dass man die Software etwas der Hardware anpasst. Die Android-Version und das erste Update sollen also schon bereit für das Pixel 10 sein.

Vermutlich war es Google bisher oft zu eng, wenn Android so kurz vor Marktstart der Pixel-Modelle kam. Die neue Pixel 10-Reihe soll in ca. zwei Monaten anstehen.

Schaut also direkt in den Einstellungen nach, ob euch das Update schon angeboten wird, da gibt es auch mehr Details. Wir empfehlen sonst die Webseite von Google (wir planen auch noch mehr Details zum Update).

  1. JMS 🏅
    sagt am

    Pixel 6 Pro, done und läuft. 😁

    Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    Na dann werde ich es mal morgen früh in Ruhe für mein Pixel 8 runterladen

    Antworten
  3. malteration 🪴
    sagt am

    leider wohl noch buggy…
    wenn ich ‚Screen-Off Fingerprint unlock“ suche in den Einstellungen gibt es das auch zur Auswahl aber die Funktion wird nicht angezeigt unter den Fingerprint Einstellungen. :(

    Antworten
  4. Michael 🏅
    sagt am

    1,34 GB, ganz schöner Brocken für die ‚paar Features‘ die mitkommen. Aber hey, was solls? Ich will es haben…

    Antworten
    1. Sven Jacob ☀️
      sagt am zu Michael ⇡

      Mein 9 Pro hatte sogar 1,48 GB

      Antworten

