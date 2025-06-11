YouTube mit Werbung: Google geht noch härter gegen Adblocker vor

Google hat den Adblockern vor einer Weile den Kampf angesagt und versucht bei YouTube immer wieder neue Wege, wie man dennoch Werbung ausspielen oder die Videos für Nutzer mit Adblockern sperren kann. Die Adblocker selbst sind jedoch auch aktiv und so ist hier in den letzten Monaten ein kleiner Wettstreit entstanden.

Diesen hat Google jetzt wohl intensiviert, denn im YouTube-Bereich bei Reddit häufen sich in den letzten Tagen die Berichte, dass mehr Nutzer bei YouTube keine Videos schauen können, wenn sie einen Adblocker haben. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem Google nicht aufgibt, dazu sind die Einnahmen zu wichtig.

Google: YouTube, Werbung und Adblocker

Man merkt auch, dass Google durch den KI-Trend bei der Suche den Fokus auf die anderen Einnahmequellen gelegt hat. So gibt es jetzt mehr Werbung bei YouTube Premium Lite, man nutzt KI für „bessere“ Werbestellen, die älteren Videos werden mit mehr Werbung versorgt und man macht das Premium-Abo etwas attraktiver.

Google will, dass ihr YouTube entweder mit Werbung und ohne Werbeblocker oder aber mit YouTube Premium schaut. Es ist davon auszugehen, dass der Kampf bei Google anhalten wird. In der Vergangenheit hat man Adblocker bei YouTube noch toleriert, diese Zeiten sind aber vorbei und das wird sich wohl nicht mehr ändern.