Android 16 kommt bald: Samsung überrascht mit One UI 8 Beta

Mit Android 15 und One UI 7 benötigte Samsung viel Zeit, sehr viel Zeit. Einige haben das Update heute noch nicht. Doch mit Android 16 wird das wohl wieder eine Ecke schneller gehen, denn One UI 8 ist schon ab jetzt in Südkorea in der Beta.

Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass Samsung die neue Android-Version schon jetzt öffentlich testet, denn Google selbst hat Android 16 noch nicht verteilt und es wäre denkbar, dass die Galaxy S25-Reihe das Update kurz nach der Pixel-Reihe erhält.

Ich gehe davon aus, dass die Beta für One UI 8 im Juni auch nach Deutschland kommt und das Update zwar noch nicht nächsten Monat, aber womöglich im Juli oder August erscheint. Sobald wird mehr wissen, reichen wir die Details hier nach.