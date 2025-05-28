Firmware und OS

Android 16 kommt bald: Samsung überrascht mit One UI 8 Beta

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Mit Android 15 und One UI 7 benötigte Samsung viel Zeit, sehr viel Zeit. Einige haben das Update heute noch nicht. Doch mit Android 16 wird das wohl wieder eine Ecke schneller gehen, denn One UI 8 ist schon ab jetzt in Südkorea in der Beta.

Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass Samsung die neue Android-Version schon jetzt öffentlich testet, denn Google selbst hat Android 16 noch nicht verteilt und es wäre denkbar, dass die Galaxy S25-Reihe das Update kurz nach der Pixel-Reihe erhält.

Ich gehe davon aus, dass die Beta für One UI 8 im Juni auch nach Deutschland kommt und das Update zwar noch nicht nächsten Monat, aber womöglich im Juli oder August erscheint. Sobald wird mehr wissen, reichen wir die Details hier nach.

  1. Tank776 👋
    sagt am

    Die beta ist heute für das s25 gestartet, läuft super bisher

