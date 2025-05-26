Apple plant radikale Software-Änderung in zwei Wochen
Apple soll mit iOS 19 eine komplett neue Optik geplant haben, es wird seit iOS 7 das wohl größte Design-Update für das iPhone. Und auch iPadOS 19 und macOS 16 sind mit von der Partie, das war bisher bekannt. Der Rest war noch unsicher.
Doch laut Mark Gurman, werden auch tvOS 19, watchOS 12 und visionOS 3 ein großes Redesign in diesem Jahr bekommen, Apple aktualisiert also die komplette Software. Ziel von Apple sei vor allem auch eine einheitliche Optik der Produkte.
Aktuell sehen macOS, iOS, watchOS und visionOS zum Beispiel unterschiedlich aus, im Herbst (Updates kommen in der Regel zwischen September und Oktober) soll sich das ändern. Angekündigt werden die Updates am 9. Juni auf der WWDC.
Sorry, aber geht die Überschrift noch clickbaitiger?
Richtig wäre, dass Apple in zwei Wochen (vermutlich!) solche Änderungen ankündigt.
Ich finds echt schade, dass ihr immer mehr zu Clickbait greift.
Hinzu kommt, dass gefühlt die Hälfte der Artikel irgendwelche Ankündigungen oder, noch schlimmer, halbgare Gerüchte sind.
Das habt ihr vom Niveau her eigentlich alles nicht nötig. Aber genau dieses Niveau sinkt in letzter Zeit konstant.
Ihr werdet jetzt vielleicht sagen „Wir schreiben über das was wir wollen und du musst uns ja nicht lesen“ und das stimmt natürlich absolut. Aber mich macht es trotzdem traurig, dass ein einst so toller Blog immer mehr Anzeichen von Bild Niveau hat.
Versteht mich nicht falsch, es sind immer noch interessante Artikel und super Testberichte dabei. Aber ich bin schon wirklich ewig fast täglich auf eurem Blog und die Anzeichen, die manchmal durchschimmern, machen mir persönlich Sorgen.
Denn wirklich niemand braucht ein weiteres Heise oder Chip.de
Deswegen: Bitte konzentriert euch auf eure Kernkompetenz und vergesst nicht, dass Klasse, zumindest aus Lesersicht, besser ist als Masse.
Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass so etwas aus finanzieller Sicht viel einfacher gesagt als getan ist. (Aber bei z.B. Cashy funktioniert das ja auch ganz gut ohne viel Clickbait etc.)
Abschließend nochmal danke für eure langjährige Arbeit und weiterhin alles Gute :)
„Das habt ihr vom Niveau her eigentlich alles nicht nötig. Aber genau dieses Niveau sinkt in letzter Zeit konstant.“
Leider doch, denn…
„Bitte konzentriert euch auf eure Kernkompetenz und vergesst nicht, dass Klasse, zumindest aus Lesersicht, besser ist als Masse.“
… stimmt leider schon lange nicht mehr bei Google.
Vor allem in den letzten 2-3 Jahren hat sich da viel getan und die Ironie ist, dass es belohnt wird, sehr sogar. Das ist der heutige Top-Beitrag, schon jetzt.
Was man nicht vergessen darf: Die breite Masse sieht es nicht so kritisch. Und Google mag das, schnelle und simple News wie diese finanzieren also am Ende das, was uns auch mehr Spaß macht. Würden wir nicht mit der Zeit gehen, wären wir vermutlich schon weg.
Das war mal ne ehrliche Antwort, chapeau!
Leider kann ich da nur zustimmen, meinem Vorredner und dem Autor. Dennoch nerven solche Artikel extrem. Teilweise muss ich bestimmte Autoren oder Blogs schon blockieren, um solche Artikel filtern zu können. die medienwelt ist leider verrückt geworden, viele nervige KI Shorts und Artikel, Clickbait Titel, einfach Fluten an content Müll.