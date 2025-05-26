Apple plant radikale Software-Änderung in zwei Wochen

Apple soll mit iOS 19 eine komplett neue Optik geplant haben, es wird seit iOS 7 das wohl größte Design-Update für das iPhone. Und auch iPadOS 19 und macOS 16 sind mit von der Partie, das war bisher bekannt. Der Rest war noch unsicher.

Doch laut Mark Gurman, werden auch tvOS 19, watchOS 12 und visionOS 3 ein großes Redesign in diesem Jahr bekommen, Apple aktualisiert also die komplette Software. Ziel von Apple sei vor allem auch eine einheitliche Optik der Produkte.

Aktuell sehen macOS, iOS, watchOS und visionOS zum Beispiel unterschiedlich aus, im Herbst (Updates kommen in der Regel zwischen September und Oktober) soll sich das ändern. Angekündigt werden die Updates am 9. Juni auf der WWDC.