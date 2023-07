Android Auto 10 ist da: Neue Version, aber auch ein großes Update?

Google hat mit der Testphase von Android Auto in Version 10 begonnen, denn das Update befindet sich ab sofort in der Beta. Beta-Nutzer werden es also schon auf ihrem Gerät sehen, die finale Version dürfte dann in den nächsten Tagen kommen.

Was ist neu? Das wissen wir bisher noch nicht, es ist aber mal wieder ein großer Sprung der Versionsnummer. Wobei das bei Google nicht immer etwas zu heißen hat. Ist es vielleicht ein großes Update für Elektroautos, was sich gerade andeutet?

Mal schauen, ich konnte bisher noch keine weiteren Details dazu finden und Google hat sich noch nicht zu Version 10 von Android Auto geäußert. Schauen wir, wie sich die Beta entwickelt, spätestens zum finalen Update melden wir uns dann wieder.

Google möchte den „Flugmodus“ für Smartphones modernisieren Google hat wohl Pläne für einen neuen Flugmodus, den man entweder in Zukunft bei Android (zum Beispiel mit Android 15 nächstes Jahr) oder eventuell auch mit der Pixel-Reihe (als exklusives […]11. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->