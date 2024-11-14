Dienste

Android Auto 13.3 ist da: Google arbeitet an neuer Media-Funktion

Im Sommer haben wir hier über eine mögliche Radio-Funktion für Android Auto berichtet, die vermutlich „Car Media“ heißen wird. Google hat diese bisher noch nicht bestätigt, aber laut 9TO5Google arbeitet man im Hintergrund weiter daran.

In der neuen Version von Android Auto, wir sind mittlerweile bei Version 13.3, hat man weitere Hinweise für die Radio-Funktion gefunden. So wurden mit der neuen Version die Genres hinzugefügt, die wohl bei der Radiowiedergabe zu sehen sind.

Die Idee von „Car Media“ ist, dass man Android Auto nicht verlassen und das interne Autoradio über die Oberfläche steuern kann. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht automatisch funktioniert, sondern Google mit Marken zusammenarbeitet.

Renault Embleme Innenraum Header

Renault zeigt radikal neuen Innenraum für Autos

Renault arbeitet derzeit intensiv an der nächsten Generation von Autos, deren Fokus auf vollelektrischen Modellen liegt. Die Marke verspricht eine…

14. November 2024 | Jetzt lesen →

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Wäre wirklich praktisch, da alles andere umständlich ist.

  2. termel 🌟
    sagt am

    Wäre tatsächlich echt ein cooles Feature, besonders wenns auch bei bestehenden Fahrzeugen gehen würde.

