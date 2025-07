Android Auto bekommt wohl praktische Radio-Funktion

Google scheint an einer neuen Funktion für Android Auto zu arbeiten, die es euch in Zukunft ermöglicht, dass ihr über die Oberfläche das native Radio im Auto steuern könnt. Wer also gerne Radio hört und Android Auto nutzt, kann das kombinieren.

Moment, aber kann man nicht einfach Radio-Apps bei Android Auto nutzen? Ja, aber wenn ich (was sehr selten vorkommt) Radio im Auto höre, dann nutze ich auch meist das native Radio, denn so muss man das Radio nicht über Internet streamen.

Es ist eine kleine und feine Änderung, die es einigen Nutzern in Zukunft erleichtern könnte. Wobei Google die Funktion bisher noch nicht angekündigt hat, bisher hat nur 9TO5Google die Hinweise im Code von Android Auto entdeckt, das ist also noch nicht offiziell. Bis zum Rollout der Funktion könnte noch eine Weile vergehen.

