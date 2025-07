Hörfunk ist nach wie vor sehr beliebt

Die neuen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ma 2024 Audio II) zeigen, dass der Hörfunk in Deutschland weiterhin stabil auf hohem Niveau genutzt wird.

Täglich hören 52,089 Millionen Menschen (Montag bis Freitag) Radio, das entspricht 73,9 Prozent der Bevölkerung. Dieser Wert ist mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozentpunkten nahezu unverändert. Die Radioprogramme der ARD erreichen werktäglich 34,362 Millionen Menschen, was einem Anteil von 48,8 Prozent entspricht, die privaten Sender 42,8 Prozent der Bevölkerung, was 30,136 Millionen Menschen entspricht.

Besonders erfolgreich sind die Jugendwellen der ARD wie 1LIVE, YouFM, DASDING/UNSERDING und Fritz, die zu den Gewinnern der ma 2024 Audio II zählen. Auch die Popwellen wie NDR2, radioeins, MDR JUMP und SWR3 konnten ihre Reichweiten steigern. Die Kultur- und Informationsprogramme der ARD legen ebenfalls zu und erreichen täglich 10,5 Prozent der Bevölkerung, das entspricht 7,367 Millionen Menschen und einem Plus von 0,3 Prozentpunkten.

Die Kernergebnisse zur Audionutzung in Deutschland zusammengefasst:

Im Weitesten Hörerkreis (WHK) wird konstant von 93,1 Prozent (ma 2024 Audio I: 93,7 Prozent) der deutschsprachigen Bevölke­rung ab 14 Jahren mindestens ein klassisches und/oder Online-Audio-Angebot genutzt (Audio Total). Die Hörer bleiben ihren Sendern dabei mit mehr als vier Stunden täglicher Nutzung (Verweildauer: 248 Minuten) auf hohem Niveau treu (ma 2024 Audio I: 245 Minuten).

Analog zeigt sich dies in der Nutzung von klassischen Radio-Angeboten: Im WHK wird Radio von 92,5 Prozent der Bevölke­rung mit einer Verweildauer von 248 Minuten genutzt (ma 2024 Audio I: 93,1 Prozent / 246 Minuten). Die Tagesreichweite (Mo-Fr) liegt bei 73,9 Prozent (ma 2024 Audio I: 73,8 Prozent).

Auch Podcasts werden weiterhin in der Bevölkerung mit leicht steigender Tendenz angenommen. So wurden Podcasts von 43,9 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung schon einmal genutzt (ma 2024 Audio I: 41,8 Prozent). In der werberelevan­ten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben sogar 59,8 Prozent schon einmal Podcasts gehört (ma 2024 Audio I: 57,0 Prozent).

Die Verbreitung über DAB+ liegt weiter im Trend: So wird DAB+ im WHK von 29,1 Prozent (ma 2024 Audio I: 28,5 Prozent) gehört und insbesondere in der Zielgruppe der 30- bis 59-Jährigen überproportional genutzt (WHK: 34,4 Prozent – ma 2024 Audio I: 34,0 Prozent).

Der Verbreitungsweg Online-Audio stabilisiert sich nach den „Post-Corona-Einbrüchen“ bei den Reichweiten zunehmend und nimmt wieder Wachstum auf: Im 4-Wochenzeitraum des WHK steigt die Nutzung auf 26,7 Prozent an (ma 2024 Audio I: 25,4 Prozent). Die junge Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen hört dabei immer noch am meisten (WHK: 39,7 Prozent – ma 2024 Audio I: 38,2 Prozent).

Im Rahmen der ma Audio sind die Reichweiten der Audio­nutzung gesamt auszählbar. 96,8 Prozent der Bevölkerung nutzen mindestens ein Angebot aus dem Audiouniversum innerhalb von vier Wochen (ma 2024 Audio I: 96,9 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es 97,2 Prozent (ma 2024 Audio I: 97,5 Prozent).

