Android Auto: Ein neues Design für den Google Assistant

Google schraubt seit einer Weile wieder aktiv an Android Auto und ändert hier und da mal ein paar Dinge, die es am Ende aber manchmal nicht in die finale Version schaffen. Wie das neue Design des Google Assistant vom letzten Sommer.

Das heißt aber nicht, dass Google das Design nicht überarbeitet, denn es gibt eine neue Optik, die 9TO5Google jetzt bei Android Auto entdeckt hat. Eine kleine und durchaus dezente Leiste am unteren Bildschirmrand nicht eure Befehle an:

Wie immer gilt: Diese Änderungen sind unabhängig von der Version, es kann also sein, dass die neue Optik nicht bei euch zu sehen ist, obwohl ihr vielleicht sogar in der Beta seid und diese Woche bereits Version 11.2 im Play Store besorgt habt.

