Android Auto: Version 14 bringt wohl spannende Neuerung mit

Google verteilt jetzt Version 13.9 von Android Auto, testet aber bereits Version 14 im Hintergrund. Die neue Version könnte laut 9TO5Google eine durchaus spannende Neuerung mitbringen, die sich schon in der aktuellen Version der App andeutete.

Der Code der App beinhaltet Hinweise, dass man über Android Auto gewisse Dinge im Auto steuern kann, wie ein paar Elemente beim Klima (in diesem Fall gibt es zwei Codezeilen, die darauf hindeuten, dass man beide Scheiben enteisen lassen kann).

Google plant wohl auch die Steuerung des Radios und es scheint so, als ob man auf die Entwicklung von Apple reagiert, die CarPlay so anpassen wollen, dass man im Auto mehr steuern kann. Die Smartphone-Oberfläche soll also nicht nur im Display in der Mitte zu sehen und eingeschränkt sein, sie wird ein Infotainmentsystem.

Bei Google gibt es zwar Android Automotive, doch das nutzen nicht alle Marken, vielleicht will Google so langsam also Apple folgen und Android Auto optimieren. Bei Apple ist aber noch unklar, wann CarPlay 2.0 kommt und wer es unterstützt. Ich gehe bei Google davon aus, dass das Automarken auch aktiv anbieten müssen.

PS: Eine tiefere Integration ins Auto hat sich auch schon letztes Jahr angedeutet, bei Ford liefert Android Auto jetzt beispielsweise auch die Daten des Elektroautos.

