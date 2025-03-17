Smartphones

Apple denkt über ein iPhone ohne USB nach

Apple trennte sich vor ein paar Jahren von Lightning bei neuen iPhones und seit dem iPhone 16e gibt es offiziell nur noch USB C. Doch das neue iPhone 17 Air war sogar einst ohne USB-Port geplant, so Mark Gurman in seinem neuen Newsletter.

Die Bloomberg-Quelle behauptet, dass Apple über den Schritt nachdachte, ein iPhone komplett ohne USB-Port auf den Markt zu bringen. Die Welt wäre bereit und Apple-Nutzer, u.a. durch die Apple Watch, daran gewöhnt. Doch man entschied sich am Ende dagegen, das Apple iPhone 17 Air wird USB C auf der Unterseite haben.

Doch „das ist nur im Moment der Fall“, so Mark Gurman, die Idee für ein iPhone ohne Ports existiert weiterhin. Wobei man angeblich Zweifel hat, ob die EU damit einverstanden wäre, die dafür verantwortlich war, dass Apple zu USB C wechselte.

Ein iPhone ohne USB wäre schwierig

Theoretisch sollte ein iPhone ohne USB aber kein Problem in der EU sein, Apple muss nur schauen, dass man Qi unterstützt, denn nach USB C könnte das bald der Standard für kabelloses Laden werden. Doch das iPhone unterstützt offiziell Qi.

Das Ende eines USB-Ports würde allerdings auch Probleme mitbringen, ich muss da zum Beispiel direkt an CarPlay denken, was zwar mittlerweile kabellos geht, was aber dafür sorgt, dass das iPhone auf langen Strecken sehr heiß wird. Und es ist in vielen Autos nur mit Kabel möglich, wie würde Apple das dann beim iPhone lösen?

Eine Welt ohne 3,5 mm-Port ist leicht zu realisieren, eine Welt ohne USB wäre auch möglich, würde aber größere Hürden mitbringen. Und mögliche Zweifel der EU sind das geringste Problem. Doch für 2025 ist das kein Thema, vielleicht ja für 2026.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 Teaser

Apple iPhone Fold kommt: Neue Phase erreicht

Apple soll bei zwei faltbaren Geräten die NPI-Phase erreicht haben, so Jeff Pu, ein bekannter Analyst und Insider mit Quellen…

17. März 2025 | Jetzt lesen →

  Tadeky ☀️
    sagt am

    Apple arbeitet seit 3 Jahren an einem IPhone ohne Anschlüsse und ausschließliche Verbindung via Mac Safe.

    Das war eine Reaktion auf die Vorgaben der EU.

    Nun hat sich dir EU schon wieder ins Knie geschossen mit dem USBC Mini Anschluß, denn der technische Fortschritt erlaubt es Smartphones zu Bauen ohne Anschlüsse. )

    Antworten
    Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tadeky ⇡

      Verbietet die EU ja nicht.

      Antworten
      Tadeky ☀️
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Doch in der EU muss jedes Smartphone ein USB C Anschluß haben. Schon bei der ersten Initiative wollte man noch uSBA Mini Ancshluss haben, obwohl die Zeit schon weiter war.

        Antworten
        René Hesse 🔱
          sagt am zu Tadeky ⇡

          Nein, nicht jedes Smartphone in der EU muss zwingend einen USB-C-Anschluss haben. Die EU-Richtlinie schreibt vor, dass seit dem 28. Dezember 2024 alle in der EU verkauften Mobiltelefone, die mit einem Kabel aufgeladen werden können, einen USB-C-Anschluss aufweisen müssen. Dies bedeutet, dass Hersteller theoretisch auch Smartphones ohne jeglichen Ladeanschluss auf den Markt bringen könnten, solange diese anders (als z.B. rein kabellos) geladen werden können.

          Die genaue EU-Richtlinie, die die USB-C-Pflicht regelt, ist die Richtlinie (EU) 2022/2380, welche eine Änderung der Funkanlagenrichtlinie (Radio Equipment Directive) darstellt.

          Antworten
          Tadeky ☀️
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Du brauchst mir das nicht darlegen, denn die Richtlinien und ihre ganze Geschichte kenne ich seit 10 Jahren. Erinnere dich mal an die Anfänge zurück, als Micro USB A als Standard definiert werfen sollte, obwohl es USBC schon gab.

            Du lehnst dich mit deiner Interpretation der Richtlinie weit aus dem Fesnster bzgl. USBC Pflicht vs induktives Laden.

            Antworten
            René Hesse 🔱
              sagt am zu Tadeky ⇡

              Ich lehne mich gar nicht aus dem Fenster, denn es ist nicht meine Interpretation. Es ist einfach die Sachlage und du erzählst Quatsch. Sorry.

              Die entscheidende Formulierung, die kabellos geladene Geräte ausschließt, findet sich in der Richtlinie selbst. Sie bezieht sich auf „Funkgeräte, die über eine kabelgebundene Ladefunktion aufladbar sind“. Dies impliziert, dass Geräte, die ausschließlich kabellos geladen werden, nicht unter diese Vorschrift fallen. Siehe auch https://www.globalnorm.de/en/news-product-compliance/details/usb-c-mandatory-common-charger-for-certain-products-of-the-radio-equipment-directive-red-2014-53-eu/

              Zusätzlich wird diese Interpretation durch die Umsetzung der Richtlinie bestätigt. Laut einer Erläuterung zur Richtlinie sind „Produkte, die ausschließlich auf drahtloses Laden setzen, […] ebenfalls ausgenommen“. Dies bedeutet, dass Hersteller theoretisch Geräte ohne USB-C-Anschluss auf den Markt bringen könnten, solange diese ausschließlich kabellos geladen werden.

              Antworten
              froginspace ☀️
                sagt am zu René Hesse ⇡

                Genau richtig, René. Das wird auch im offiziellen Guidance Document der EU-Kommission beschrieben. Hier der Link zur deutschen Ausgabe: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202402997 Punkt 15: Dürfen Funkanlagen, die nur über eine drahtlose Ladefunktion verfügen, ohne die harmonisierte Ladelösung auf dem Markt bereitgestellt werden?

                Ja. Da solche Funkanlagen über keine kabelgebundene Ladefunktion verfügen, müssen sie nicht mit der harmonisierten (kabelgebundenen) Ladelösung ausgestattet sein. […]

                Antworten
              froginspace ☀️
                sagt am zu René Hesse ⇡

                Leider hat der Zeilenumbruch die Zitatfunktion ausgehebelt bzw. den 2. Absatz nicht als Zitat gekennzeichnet und ein Editieren des Kommentars ist auch nicht möglich. Ich versuche es noch einmal:

                Dürfen Funkanlagen, die nur über eine drahtlose Ladefunktion verfügen, ohne die harmonisierte Ladelösung auf dem Markt bereitgestellt werden?
                Ja. Da solche Funkanlagen über keine kabelgebundene Ladefunktion verfügen, müssen sie nicht mit der harmonisierten (kabelgebundenen) Ladelösung ausgestattet sein.

                Antworten
  Felix 🔆
    sagt am

    Die Frage ist, welchen wirklichen Vorteil hat ein iPhone ohne USB Anschluss. Die möglichen Nachteile wiegen da noch schwer, solange man kabellos nicht genauso schnell aufladen kann wie mit Kabel.

    Antworten
    Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Felix ⇡

      Am Ende ist mehr Platz im Gehäuse vorhanden, was man anders nutzen könnte, wie für mehr Akku. Bei Apple gehe ich aber auch davon aus, dass man gerne unabhängig von Dingen ist, die man nicht selbst entwickelt und steuern kann. Lightning hatte man unter Kontrolle, USB nicht. Und man könnte das iPhone Air langfristig noch dünner machen.

      Antworten

