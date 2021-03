Android: Bug von Google lässt Apps abstürzen

In den letzten Stunden haben sich die Meldungen gehäuft, in denen Android-Nutzer über App-Abstürze berichten. Das liegt an einem Bug von Google und sie haben gegenüber The Verge bestätigt, dass man bereits an einem Fix arbeitet.

Was ist das Problem? Das letzte WebView-Update für Android ist fehlerhaft und kann dafür sorgen, dass Android-Apps abstürzen. Der Vorteil: Es handelt sich um eine System-App von Google, die über den Google Play Store aktualisiert wird.

Android-Bug selbst beheben

Solltet ihr also davon betroffen sein, dann könnt ihr diesen Bug selbst beheben, in dem ihr in die Einstellungen und dort zu euren Apps geht. Klickt dann oben auf die drei Punkte und lasst euch die System-Apps anzeigen. Jetzt sucht ihr hier nach „Android System WebView“ und öffnet die Seite. Nun müsst ihr nach „Updates deinstallieren“ suchen und im Anschluss euer Smartphone einmal neu starten.

Der Support von Samsung und Co. scheint diesen Tipp derzeit ebenfalls an die Nutzer zu schicken, die sich mit diesem Problem melden. Betroffen sind Android-Apps, die Web-Inhalte anzeigen können. Ein Android-Update ist zum Glück nicht nötig und eine neue Version von WebView dürfte sicher schon sehr bald folgen.

Update: Das Problem sollte bereits behoben sein.

