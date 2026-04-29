Volkswagen ist „nicht mehr zukunftsfähig“

In der Volkswagen AG ist man sich einig, denn Vorstand und Aufsichtsrat sehen das Geschäftsmodell des Konzerns als „nicht mehr zukunftsfähig“. Das berichten dpa und die Automobilwoche übereinstimmend über die aktuelle Aufsichtsratssitzung.

Volkswagen: „So kann es nicht weitergehen“

Am Montag habe es noch keine formalen Beschlüsse gegeben, aber „so wie bisher kann es nicht weitergehen“. Das Modell (Autos in Deutschland entwickeln und exportieren oder minimal für andere Märkte anpassen) geht bei VW nicht mehr auf.

In den nächsten Wochen und Monaten möchte Volkswagen nach Lösungen suchen und im Sommer eine Strategie präsentieren, die konkrete Maßnahmen zeigt. Dabei dürfte es vor allem auch um härtere Sparmaßnahmen bei allen VW-Marken gehen.

Volkswagen: „Wir verdienen nicht genug Geld“

Volkswagen müsse sich „grundlegend verändern“ und vor allem „nachhaltige Verbesserungen“ erzielen. Oliver Blume betonte zwar, dass die „Volkswagen Group eine starke Substanz habe“, aber man verdient derzeit nicht genug Geld mit Autos.

Es geht um Werksschließungen, um einen Rettungsplan für Porsche, um eine neue Vision für Audi und allgemein um ein Konzept, wie alle Konzernmarken diese Krise meistern. Das dürfte also ein sehr hitziger Sommer für Volkswagen werden.