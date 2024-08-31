News

Android: Ist mein Zug pünktlich?

Bahn Zug

Die Android-App „Ist mein Zug pünktlich?“ ist nach über fünf Jahren in der Version 5.x erschienen. Das ist ein Grund, sie hier im Blog aufs Neue zu erwähnen.

Die App richtet sich vor allem an Bahnpendler, die regelmäßig mit der Deutschen Bahn unterwegs sind und ihre Zugverbindungen im Blick behalten möchten. Sie bietet auch die Möglichkeit, häufig genutzte Zugverbindungen zu speichern, um schnell auf die Funktionen zugreifen zu können.

Neben der Zugabfrage können auch Haltestellenabfragen gespeichert werden, die die Ankunfts- und Abfahrtszeiten verschiedener Verkehrsmittel wie S-Bahn, Bus oder Fähre anzeigen. Bei Problemen mit der Haltestellenabfrage empfiehlt es sich, die Haltestelle direkt über m.bahn.de abzufragen.

Es wird vom Entwickler Martin Schumacher darauf hingewiesen, dass alle Daten von der Bahn stammen, auch Informationen zu Verspätungen und Bahnhöfen. Zudem bittet Schumacher ausdrücklich darum, Feedback per E-Mail zu senden, statt in die Bewertungen zu schreiben. Den kostenfreien Download der App findet ihr bei Google Play.


  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Die Antwort ist nein.

    1. Mat 🌟
      sagt am zu Philipp ⇡

      😭😭😭

