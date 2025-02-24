Xiaomi 15 Ultra: Neues Flaggschiff offiziell bestätigt

China ist aus den Ferien zurück und Xiaomi wartet nicht lange und hat wie erwartet direkt das Xiaomi 15 Ultra bestätigt. Das neue Top-Flaggschiff startet global, so Lei Jun, es kommt also nach Deutschland, und es wird am 2. März offiziell vorgestellt.

In sozialen Medien hat Xiaomi auch schon erste Bilder geteilt, wie man das gerne macht, wenn auch bisher ohne technische Details. Der Fokus lag allerdings auf dem leicht überarbeiteten Design, denn eine Version sieht mehr wie eine Kamera aus.

Keine Sorge, so Xiaomi, es wird auch eine Version geben, die ohne die Dual-Optik daherkommt, aber so will man die Partnerschaft mit Leica hervorheben. In einer Woche wissen wir dann mehr, auch die restliche 15er-Reihe wird an diesem Tag für den globalen Launch bestätigt (das Xiaomi 15 Pro kommt aber wieder nicht zu uns).