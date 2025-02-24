Smartphones

Xiaomi 15 Ultra: Neues Flaggschiff offiziell bestätigt

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Xiaomi 15 Ultra 2025

China ist aus den Ferien zurück und Xiaomi wartet nicht lange und hat wie erwartet direkt das Xiaomi 15 Ultra bestätigt. Das neue Top-Flaggschiff startet global, so Lei Jun, es kommt also nach Deutschland, und es wird am 2. März offiziell vorgestellt.

In sozialen Medien hat Xiaomi auch schon erste Bilder geteilt, wie man das gerne macht, wenn auch bisher ohne technische Details. Der Fokus lag allerdings auf dem leicht überarbeiteten Design, denn eine Version sieht mehr wie eine Kamera aus.

Xiaomi 15 Ultra Leica

Keine Sorge, so Xiaomi, es wird auch eine Version geben, die ohne die Dual-Optik daherkommt, aber so will man die Partnerschaft mit Leica hervorheben. In einer Woche wissen wir dann mehr, auch die restliche 15er-Reihe wird an diesem Tag für den globalen Launch bestätigt (das Xiaomi 15 Pro kommt aber wieder nicht zu uns).

Xiaomi 15 Ultra Schwarz Xiaomi 15 Ultra Weiss

Apple Iphone 17 Pro Mockup

Apple hat einen klaren Fokus beim neuen iPhone

Apple bietet eine gute Kamera im iPhone, aber man hinkt bei Fotos durchaus öfter mal hinterher. Und auch aktuell bei…

24. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Diese zweigeteilte Optik spricht doch sehr stark an. Dennoch werde ich das Ding nicht kaufen. Das Fold4 reicht mir noch dicke aus für die nächsten Jahre.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Xiaomi 15 Ultra: Neues Flaggschiff offiziell bestätigt
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität