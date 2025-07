Angriff auf den VW ID.2: Nio startet noch 2025 durch

Volkswagen wird uns Ende des Jahres den VW ID.2 als Serienversion zeigen, doch bis es soweit ist, werden Kunden von Nio bereits das elektrische Pendant der neuen Untermarke kaufen können. Der neue Firefly kommt noch im Sommer nach Europa.

Das knapp 4 Meter lange Elektroauto startet in China bei umgerechnet unter 15.000 Euro, dürfte bei uns jedoch locker eine 2 vorne stehen haben. Spannend ist, ob man näher an 20.000 oder doch näher an 25.000 Euro hier in Deutschland landen wird.

Eckdaten? Es gibt einen Elektromotor mit 105 kW (142 PS), einen LFP-Akku mit 42,1 kWh für 420 Kilometer Reichweite (China-Wert, also sicher um die 350 nach WLTP) und die maximale Geschwindigkeit liegt, jedenfalls in China, bei exakt 150 km/h.

Der Angriff auf den VW ID2, Renault 5 und Co. soll Nio also auf dem Massenmarkt in Europa etablieren, womit sich das Unternehmen aus China mit der Hauptmarke selbst eher schwertut. In Deutschland könnte es übrigens im Herbst losgehen.

Bisher ist jedoch noch unklar, ob der Plan von Nio aufgeht, denn der Firefly wurde ohne den aktuellen Zollstreit auf dem Weltmarkt geplant und dieser könnte dafür sorgen, dass das kompakte Elektroauto am Ende doch teurer als geplant sein wird.

Laut Automobilwoche wartet man daher womöglich noch die IAA im September ab, bis man die finalen Details und Preise für unseren Standort nennt. Hauptkonkurrent ist für Nio (bzw. Firefly) ist übrigens BMW mit dem elektrischen Lineup von Mini.

Der Firefly ist ein spannendes Elektroauto, in China wird später übrigens noch eine Version folgen, bei der man den Akku nicht kaufen muss und die preislich noch ein bisschen attraktiver sein soll. Und ja, den Akku wird man hier wechseln können.

Dafür ist Nio bekannt und das soll auch ein Argument für Firefly werden. Dafür werden jedoch neue Wechselstationen (die aber günstiger und weniger komplex sein sollen) benötigt. Bisher wurde aber noch keine für Deutschland bestätigt.

Update: In den Niederlanden will man 29.900 Euro für den Firefly zum Start haben, preislich hat Nio also nicht vor, dass man die Konkurrenz unterbietet. Die Marken aus China wollen also unbedingt die bessere Gewinnmarge in Europa ausnutzen.

