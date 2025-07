Angriff auf Philips Hue: Anker startet Eufy Lichter

Anker hat heute ein neues Portfolio an Leuchten vorgestellt, wobei man es nicht selbst verkauft, sondern die Untermarke „Eufy“ nutzt. Das Lineup erinnert dabei doch stark an Philips Hue und man nutzt auch geschickt ein Zusammenspiel.

Eufy nutzt das volle Ökosystem

Die Leuchten arbeiten mit den Sicherheitskameras von Eufy zusammen, erkennen diese also eine Person, können sie die Lichtfarbe anpassen. Oder, falls Outdoor-Leuchten installiert hat, so können auch die Einbrecher abgeschreckt werden.

Was hat Eufy hier im Angebot? Es gibt die Eufy Außen-Lichterkette E10 für 129,99 Euro, es gibt die Eufy Außen-Wegeleuchten E10 für 169,99 Euro, den Eufy Außen-Strahler E10 für 99,99 Euro und die Eufy Outdoor-Lichterkette E22 für 169,99 Euro.

Mit der Eufy Zimmer-Stehlampe E10 für 109,99 Euro gibt es außerdem noch eine Leuchte für den Innenraum. Gesteuert wird das Sortiment von Eufy Lichter über die App oder auf Wunsch natürlich auch über Amazon Alexa oder Google Assistant.

Eufy setzt auf günstige Preise

Preislich ist das Lineup durchaus eine Ansage an Philips Hue, alle vergleichbaren Produkte sind (teilweise deutlich) günstiger. Dort hat man die Konkurrenz aber schon letztes Jahr erkannt und zum Beispiel eigene Sicherheitskameras gezeigt.

Konkurrenz belebt das Geschäft und hinter Eufy steckt ein großer Konzern mit viel Kapital, selbst als Hue-Nutzer darf man sich also über mehr Produkte freuen, denn das sorgt für Druck. Mal schauen, was von Eufy Lichter noch so alles kommen wird.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->