Amazon Fire TV: Neue und deutlich bessere TV-Generation startet

Amazon schickt ab sofort eine neue TV-Generation ins Rennen, die wir genau genommen schon seit Ende 2024 aus anderen Ländern kennen. Der neue Amazon Fire TV Omni setzt jetzt nämlich erstmals auf Mini-LEDs – und ist ab heute ab 999 Euro in Deutschland erhältlich. Ausgeliefert wird allerdings erst am 8. Juli.

Es gibt drei Größen, einmal 55 Zoll für die erwähnte 999 Euro, dann 65 Zoll für 1.299 Euro und für 1.999 Euro gibt es 75 Zoll. Basis ist Amazon Fire TV und es gibt Dolby Vision IQ und bis zu 144 Hz, die TVs sind also auch für Gaming geeignet (es ist allerdings nur ein Port mit HDMI 2.1 ausgestattet, die anderen mit HDMI 2.0).

Der neue TV der Omni-Reihe bietet 960 Dimming-Zonen, Amazon verspricht einen „leistungsstarken Prozessor“, der euer Bild optimiert (es gibt 4K HDR), beim Sound spricht man von Dolby Atmos 2.1, Alexa ist natürlich direkt verbaut und wer mehr wissen (oder direkt vorbestellen) möchte, der findet die Details direkt bei Amazon.

Prime Video bestätigt neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Prime Video hat mit „Perfekt Zusammen“ eine neue Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka in den Hauptrollen angekündigt. Die…

5. Juni 2025 | Jetzt lesen →

