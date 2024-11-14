Dienste

Angst vor Kündigungen: Disney+ lässt euch bald Abo pausieren

Autor-Bild
Von
|
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu

Die Zahl der Streamingdienste ist in den letzten Jahren explodiert und jetzt tun das so langsam auch die Preise der Anbieter. Die höheren Preise und größere Auswahl sorgt auch dafür, dass einige schneller kündigen und weniger Dienste abonnieren.

Um die Nutzer nicht direkt zu verlieren, bieten einige daher oft die Option für eine kleine Pause an, so fällt es leichter, dass man schneller wieder einsteigt. Hat man das Abo komplett gekündigt, dann ist die Hemmschwelle hier sicher etwas größer.

Disney wird daher in Zukunft ebenfalls eine Option einführen, die euch das Abo bei Disney+ pausieren lässt. Details dazu stehen noch aus, aber ich gehe davon aus, dass man diese Möglichkeit direkt Anfang 2025 bei Disney+ einführen möchte.

Spotify Logo Header 2024

Spotify Wrapped 2024: Jahresrückblick kommt „in wenigen Wochen“

Spotify hat uns heute daran erinnert, dass sich das Jahr schon wieder dem Ende neigt und der jährliche Jahresrückblick ansteht.…

14. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör
in Zubehör
Google mit zwei Neuigkeiten zu den Pixel Buds
in Audio
Google Pixel 10 Pro Fold vorgestellt: Es darf wieder gefaltet werden
in Smartphones
Google Pixel Watch 4 vorgestellt: Die neue Ära der Smartwatch
in Wearables
Google Pixel 10 Pro (XL) vorgestellt: Feinschliff im Detail
in Smartphones
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Der Traum vom Eigenheim stirbt: Immer weniger Deutsche wollen kaufen
in Gesellschaft
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home