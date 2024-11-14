Angst vor Kündigungen: Disney+ lässt euch bald Abo pausieren

Die Zahl der Streamingdienste ist in den letzten Jahren explodiert und jetzt tun das so langsam auch die Preise der Anbieter. Die höheren Preise und größere Auswahl sorgt auch dafür, dass einige schneller kündigen und weniger Dienste abonnieren.

Um die Nutzer nicht direkt zu verlieren, bieten einige daher oft die Option für eine kleine Pause an, so fällt es leichter, dass man schneller wieder einsteigt. Hat man das Abo komplett gekündigt, dann ist die Hemmschwelle hier sicher etwas größer.

Disney wird daher in Zukunft ebenfalls eine Option einführen, die euch das Abo bei Disney+ pausieren lässt. Details dazu stehen noch aus, aber ich gehe davon aus, dass man diese Möglichkeit direkt Anfang 2025 bei Disney+ einführen möchte.