Spotify Wrapped 2024: Jahresrückblick kommt „in wenigen Wochen“

Spotify hat uns heute daran erinnert, dass sich das Jahr schon wieder dem Ende neigt und der jährliche Jahresrückblick ansteht. Wir werden „in wenigen Wochen“ Spotify Wrapped sehen. Ein Datum hat Spotify diese Woche aber nicht genannt.

Spotify Wrapped kommt immer früher

Letztes Jahr ging Spotify Wrapped übrigens schon im November online, was ich langsam etwas zu früh finde. Im Dezember kommt auch noch neue Musik und der Monat geht jedes Jahr unter und neue Releases sind leider nicht mehr relevant.

Doch Spotify Wrapped ist mittlerweile mehr als nur eine Bestenliste für Nutzer, es ist Marketing. Die Nutzer teilen ihre Listen, sprechen darüber, wir Medien berichten und so bekommt Spotify in den Tagen nach Wrapped sehr viel Aufmerksamkeit.

Würde man Spotify Wrapped zwischen den Jahren veröffentlichen, dann wäre das zwar der ehrliche Jahresrückblick, aber das Marketing würde über die Feiertage untergehen. Ich würde es mir zwar wünschen, aber Spotify ist damit nicht alleine.