Dienste

Spotify Wrapped 2024: Jahresrückblick kommt „in wenigen Wochen“

Autor-Bild
Von
|
Spotify Logo Header 2024

Spotify hat uns heute daran erinnert, dass sich das Jahr schon wieder dem Ende neigt und der jährliche Jahresrückblick ansteht. Wir werden „in wenigen Wochen“ Spotify Wrapped sehen. Ein Datum hat Spotify diese Woche aber nicht genannt.

Spotify Wrapped kommt immer früher

Letztes Jahr ging Spotify Wrapped übrigens schon im November online, was ich langsam etwas zu früh finde. Im Dezember kommt auch noch neue Musik und der Monat geht jedes Jahr unter und neue Releases sind leider nicht mehr relevant.

Doch Spotify Wrapped ist mittlerweile mehr als nur eine Bestenliste für Nutzer, es ist Marketing. Die Nutzer teilen ihre Listen, sprechen darüber, wir Medien berichten und so bekommt Spotify in den Tagen nach Wrapped sehr viel Aufmerksamkeit.

Würde man Spotify Wrapped zwischen den Jahren veröffentlichen, dann wäre das zwar der ehrliche Jahresrückblick, aber das Marketing würde über die Feiertage untergehen. Ich würde es mir zwar wünschen, aber Spotify ist damit nicht alleine.

Spotify Logo Header 2024

Spotify „Super Premium“: Chef äußert sich zum neuen Abo

Spotify veröffentlichte diese Woche die Geschäftszahlen für das letzte Quartal und im Call mit Investoren kam danach mal wieder die…

14. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör
in Zubehör
Google mit zwei Neuigkeiten zu den Pixel Buds
in Audio
Google Pixel 10 Pro Fold vorgestellt: Es darf wieder gefaltet werden
in Smartphones
Google Pixel Watch 4 vorgestellt: Die neue Ära der Smartwatch
in Wearables
Google Pixel 10 Pro (XL) vorgestellt: Feinschliff im Detail
in Smartphones
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Der Traum vom Eigenheim stirbt: Immer weniger Deutsche wollen kaufen
in Gesellschaft
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home