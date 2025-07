Anker schickt erste Mähroboter ins Rennen

Anker kündigte vor ein paar Wochen eine neue Produktkategorie an, denn man steigt in diesem Jahr in den Markt für Mähroboter ein. Die erste zwei Modelle hat man auch direkt vorgestellt und Anker nutzt für den Einstieg das Eufy-Branding.

Ab heute kann man die beiden Mähroboter in Deutschland kaufen, den Eufy E15 gibt es bei Amazon für 1.499 Euro (alternativ bei Eufy direkt) und den Eufy E18 gibt es bei Amazon für 1.799 Euro (alternativ bei Eufy direkt). Die Mähroboter sind sich übrigens sehr ähnlich, das teurere Modell kann aber eine größere Fläche mähen.

Maße Mähroboter: 60,3 x 39,4 x 31,8 Zentimeter bei 12,5 Kilometern

60,3 x 39,4 x 31,8 Zentimeter bei 12,5 Kilometern Maße Basistation: 72,7 x 48 x 45,2 Zentimeter bei 6,5 Kilometern

72,7 x 48 x 45,2 Zentimeter bei 6,5 Kilometern Verbindungsart: GPS und 4G

GPS und 4G Geräuschpegel: weniger als 55 Dezibel

weniger als 55 Dezibel Wasserschutzklasse: IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser)

IPX6 (Schutz gegen starkes Strahlwasser) Schnittbreite: 20,3 Zentimeter

20,3 Zentimeter Schnitthöhe: 2,5 bis 7,5 Zentimeter

2,5 bis 7,5 Zentimeter Maximale Steigung: 40 Prozent bzw. 18 Grad

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->