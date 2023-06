App für Elektroautos: Rivian schnappt sich A Better Route Planner

Als Besitzer eines Elektroautos kennt man sicher A Better Route Planner (ABRP), eine App, mit der man eine Route planen und Ladestopps hinzufügen kann. Kann ich empfehlen, ist hin und wieder hilfreich. Doch da steht wohl eine Änderung an.

Laut Electrek steht der Dienst mit App zum Verkauf und Rivian hat wohl bereits zugeschlagen und wird A Better Route Planner übernehmen. Steht also das Ende von ABRP an? Nein, angeblich will Rivian diesen Dienst wie gewohnt anbieten.

Man kann davon ausgehen, dass ABRP direkt in die Elektroautos von Rivian (nativ) integriert wird, das dürfte auch der Grund für den Kauf sein. Eine Ladeplanung ist ein wichtiges Feature in Elektroautos und mit ABRP hätte man einen Pluspunkt.

Ich habe aber schon häufig gehört, dass alles so bleibt, wie es ist, und am Ende kommt es dann doch anders. Rivian wird sicher wenig Interesse der Konkurrenz haben und daher bin ich mal gespannt, wie die Zukunft von ABRP wirklich aussieht.

