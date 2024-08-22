App Store: Apple geht die Sache jetzt anders an
Die EU hat Apple dazu gebracht, dass man sich öffnet und Alternativen für den App Store anbietet. So langsam kommen diese Stores und dieser Zustand dürfte auch so bleiben. Daher hat Apple das Management rund um den App Store überarbeitet.
Matt Fischer, der bisher die Leitung hatte, geht, hier übernimmt jetzt Carson Oliver. Doch Apple teilt das Team rund um den App Store in zwei Hälften, die andere wird von Ann Thai geleitet, die sich um die EU und die Alternativen dazu kümmert.
Apple wollte sich bisher nicht weiter dazu äußern, wir wissen also nicht, ob es in Zukunft vielleicht auch andere Funktionen für den globalen App Store und die EU-Version geben wird. Bei der Apple Intelligence und anderen Funktionen hat man bereits gezeigt, dass man sich überlegt, ob man diese in der EU anbieten möchte.
in Marktgeschehen
Ich bleibe bei meiner Meinung zu diesem EU-Firlefanz und frage mich erneut: Gab es jemals einen iOs-Nutzer, der sich darüber beschwerte, dass Apple/iOs so ist wie es ist? Also ich kenne keinen. Ich wage sogar die Behauptung, die meisten iOS-Nutzer nutzen iOS, weil es ein geschlossenes System ist.
Ja hier. Meistens ist es mir egal, aber durch diese Änderungen kommen auch ein paar Dinge, die ich begrüße, wie Cloud-Gaming. Es hat mich gestört, dass Apple da einfach kein xCloud und Co. erlaubt hat und das wird nun möglich.
Es muss nicht komplett offen sein, das ist mir auch egal, aber dieser komplett geschlossene Ansatz hat für mich als Nutzer mehr Nachteile. Und ein offener Ansatz bringt ja keine mit, da alles freiwillig ist.
Kannst ja auch wenn es dich stört komplett auf Android und Windows umsteigen 🤷♂️
Ich finde es eher gruselig, in welche Bereiche sich Staat und EU einmischen, was nichts mehr mit freier Marktwirtschaft zu tun hat.
Am Ende ist der Schaden hier für Apple sicherlich riesig.
Es gibt auch genug gute Gründe warum viele Firmen aus De und EU abwandern… dieses Beispiel zeigt es mir deutlich auf!
Aber da, wo der Staat gerne regulieren könnte, da wird weg geschaut! Top!
Der Staat hat schon immer eingegriffen und reguliert. Ich sage auch nicht, dass ich Apple dazu gezwungen hätte, ich sage nur, dass ich als Nutzer keinen Nachteil davon habe. Apple hat diesen, ja. Aber die haben genug Geld, da wird keiner am Hungertuch nagen.
Das haben wir nun von der EU und der Idee das man anderen seine Ideologien aufzwingt. Der Kunde leidet jetzt unter schlechten App Stores von Drittanbietern (juhu die Kinder können wieder Geld in Fortnite ausgeben) und von geringerem Umfang des Herstellers
Wo leidet der Kunde, wenn er jetzt wieder Fortnite auf dem iPhone spielen kann?
Viel Auswahl überfordert halt manche Leute, wenn einem vom AppStore nicht alles vor gekaut wird.
Als Android-User vollkommen undenkbar wie beschränkt das alles ist bei iOS.
Also wen die alternativen Stores, die vollkommen optional sind und von Apple nicht beworben werden, überfordern, der sollte wohl eher nach einem Rentner-Handy suchen :D
Yes. xD
(Ich verstehe ja, dass manche einen Store haben wollen, und muss auch sagen, das Konzept ist sehr cool im Vergleich zu Android. Aber wie du schon gesagt hast, es ist optional.)
Wer alternative Appstors sucht kauft sich halt ein Android – jeder kann so dumme Sprüche über andere verteilen.
Keiner hat gesagt das es überfordert, es geht darum das Funktionen gestrichen werden wegen der Bevormundung der EU.
Und was ist, wenn ich Android nicht mag und stattdessen iOS + alternative Stores möchte? Was soll ich denn dann deiner Meinung nach nehmen?
Lass den Leuten doch das nutzen, was sie nutzen wollen, wird ja keiner dazu gezwungen.
Und dann lass doch einen Hersteller so sein System und seine Handys bauen wie er will, wird doch keiner gezwungen dieses zu kaufen?!
Im Endeffekt kommt alles auf die Betrachtungsweise an.
Dennoch bin ich der Meinung sollte ein Unternehmen selbst entscheiden können, wie es selbiges führt!
Wir können zwar mit unserer „Kaufkraft“ Einfluss üben, aber nicht vor diktieren!
Wenn du jetzt Bäcker wärst und die EU würde bestimmen, dass jetzt Mehl XY genutzt werden muss, was 3x so teuer ist, vllt gar nicht so gute Backeigenschaften hat, aber eben ein geringer Teil der Kunden wollen (ein größerer aber nicht, weswegen du fies bisher nicht aus freien Stücken verwendet hast), da möchte ich dich dann aber auch applaudieren sehen!
Dieses Argument ist komplett quatsch, denn wenn wir alle Vorgaben und Subventionen in der EU streichen, dann können sich sehr viele Menschen kaum noch Lebensmittel kaufen. Man könnte ja auch sagen, dass man alle Subventionen für due Bauern streicht. Soll doch der Markt entscheiden, wenn das Kilo Fleisch mal eben 20 Euro kostet. Eben, das will dann auch keiner. Staaten sind dazu da, dass Preise im Rahmen sind und (in diesem Fall) Monopole oder Duopole zu verhindern.
„EU zwingt anderen seine Ideologien auf“. Allein dieser Satz zeigt schon wie unreflektiert deine Meinung ist. Zumal sich für den Otto-Normal-Nutzer überhaupt nichts ändert, wie schon geschrieben wurde.
Ich finde es so furchtbar, wie Internetkommentare immer mehr zum Stammtischgeschwätz werden, niemand schämt sich mehr für seine Unwissenheit oder geht Sachen mal etwas offener an.
Und jetzt nochmal mit dem Spiegel vor der Nase erneut aufsagen 😉