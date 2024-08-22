App Store: Apple geht die Sache jetzt anders an

Die EU hat Apple dazu gebracht, dass man sich öffnet und Alternativen für den App Store anbietet. So langsam kommen diese Stores und dieser Zustand dürfte auch so bleiben. Daher hat Apple das Management rund um den App Store überarbeitet.

Matt Fischer, der bisher die Leitung hatte, geht, hier übernimmt jetzt Carson Oliver. Doch Apple teilt das Team rund um den App Store in zwei Hälften, die andere wird von Ann Thai geleitet, die sich um die EU und die Alternativen dazu kümmert.

Apple wollte sich bisher nicht weiter dazu äußern, wir wissen also nicht, ob es in Zukunft vielleicht auch andere Funktionen für den globalen App Store und die EU-Version geben wird. Bei der Apple Intelligence und anderen Funktionen hat man bereits gezeigt, dass man sich überlegt, ob man diese in der EU anbieten möchte.