Apple ändert Plan für das erste Foldable

Apple hat den Plan für das erste Foldable, welches kein iPhone ist, laut Ming-Chi Kuo überarbeitet. Das faltbare Gerät, welches eine Mischung aus MacBook und iPad ist, bekommt jetzt ein 18,8 Zoll statt 20,25 Zoll großes Display spendiert.

Doch „technische Herausforderungen“ sorgen laut Quelle für Probleme und daher wird das erste Foldable doch nicht 2026 auf den Markt kommen. Apple peilt jetzt angeblich 2027 oder sogar 2028 an. Es wird also noch eine ganze Weile dauern.

Die Gerüchte zu den Foldables bei Apple ändern sich immer wieder, aber es gibt auch oft gute Quellen, die sich eine Weile einig sind. Nicht alles wird stimmen, aber man kann auch davon ausgehen, dass Apple den Plan immer wieder überarbeitet.

Ich bin mal gespannt, wann wir wirklich das erste faltbare Produkt von Apple sehen und in welcher Kategorie es sich einordnet. Eins scheint aber sicher, darauf muss man jetzt noch mindestens zwei Jahre warten, vorher wird da nichts kommen.

  1. Timotime ☀️
    Ich muss sagen: Es nervt mich langsam etwas, dass Apple bei vielen spannenden Technologien so spät dran ist: KI, (guter) Zoom in Kameras, Foldables.

    Bin jetzt seit dem iPhone X beim iPhone. Vorher Android.
    Ich fühl mich grundsätzlich wohl im Apple Kosmos. Aber auf alles was spannend ist, immer extra 3-4 Jahre länger warten zu müssen… das nervt langsam aber sicher doch.

    Im Bereich KI passiert dieses Jahr fast nichts mehr bei Apple.
    Mit Foldables ist in den nächsten 2-3 Jahren nicht zu rechnen.

    Das lässt mich zuletzt immer häufiger ins Androidlager rüberschielen… aber EIGENTLICH will ich nicht wechseln. Ist ja schön, dass Apple die Sachen rausbringt, wenn sie halbwegs ausgereift sind… aber sorry… Foldables gibts jetzt inzwischen schon ein paar Jahre. Bis Apple damit am Start ist, ist das erste Foldable dann sicher schon 7-8 Jahre auf dem Markt… das ist deutlich zu lang.

