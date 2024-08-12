Apple: Das faltbare iPad kommt vor dem iPhone

Smartphones

Apple arbeitet seit einer Weile an Foldables, darauf deuten mehrere Gerüchte seit Jahren hin und alles andere wäre auch dumm. Doch bisher hat man bei Apple noch kein Produkt gefunden, mit dem man zufrieden genug für einen Marktstart war.

Apple: Faltbares iPad hat Priorität

Laut Mark Gurman arbeitet Apple auch an einem faltbaren iPhone, aber das habe keine Priorität. Alle Zeichen deuten derzeit darauf hin, dass ein faltbares iPad eher kommt. Vor ein paar Tagen hieß es, dass wir 2026 erste Foldables sehen könnten.

Aber während ein faltbares iPhone durchaus sinnvoll sein kann, stellt sich mir die Frage, wieso man ein iPad falten sollte? Man muss bei einem Foldable immer ein paar Abstrichen machen, doch welchen Vorteil bringt ein faltbares Tablet mit?

Würde ich mein iPad Pro falten, wäre es zwar nicht so hoch, aber doppelt so dick, und beim Transport auch nicht besser geeignet. Welchen Vorteil hätte das? Ich bin gespannt, denn ein faltbares iPad wäre sicher auch teurer als alle bisherigen iPads und da müsste man mich schon mit einer guten Idee für einen Kauf überzeugen.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Vielleicht soll man ja nicht die Größe halbieren sondern verdoppeln (ob das mehr Sinn ergibt, sei mal dahingestellt).

