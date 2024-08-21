Apple iOS 18 kommt: Das Update ist quasi fertig

Apple veröffentlichte diese Woche die siebte Beta von iOS 18 und es gab auch die fünfte Public Beta als Update. Viel tat sich schon vorher nicht mehr und viel tut sich auch hier nicht mehr, laut Mark Gurman ist iOS 18 mit dieser Version quasi fertig.

Wir dürften zwar noch ein paar Beta-Updates (wie jedes Jahr) sehen, aber es gibt keine Änderungen mehr, das ist nur noch Feinschliff. Apple arbeitet jetzt an neuen Funktionen, die exklusiv für die kommende iPhone 16-Reihe im September sind.

Ich nutze iOS 18 bereits aktiv auf einem Apple iPhone 15 Pro im Alltag und hier lädt auch gerade die neue Public Beta herunter. Sollte man natürlich nicht unbedingt auf dem Hauptgerät machen, aber wenn man ein zweites iPhone hat, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um iOS 18 zu testen. Schon die letzte Beta fühlte sich sehr stabil an.

Mögliches Datum für iOS 18? Ich tippe weiterhin auf den 16. September, also in der Woche nach dem Apple Event. In weniger als einem Monat dürfte das Update kommen.