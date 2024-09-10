Apple AirPods Max 2 sind da: Neue Farben und USB C

Ich weiß nicht, ob man die „neuen“ AirPods Max von Apple als zweite Generation bezeichnen kann, Apple tut es jedenfalls nicht, aber der Kopfhörer wurde auf dem gestrigen Apple Event aktualisiert. Im Fokus standen die neuen Farben bei Apple.

Apple AirPods Max jetzt mit USB C

Für 579 Euro bekommt ihr jetzt Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Orange. Außerdem gibt es USB C statt Lightning. Und sonst? Gibt es ein neues Case? Hat Apple den H2-Chip verbaut, den selbst die günstigen AirPods 4 haben? Nein.

Es wirkt wirklich so, als ob Apple nur USB C für den Verkauf in der EU eingebaut und passend dazu einfach ein paar neue Farben umgesetzt hat. Für einen fast 600 Euro teuren Vorzeigekopfhörer finde ich diese Entwicklung durchaus interessant.

Meine Vermutung ist, dass sich die AirPods Max nicht wirklich gut verkaufen, aber hier und da gut genug, um sie noch nicht einzustellen. Doch eine „echte“ zweite Generation der AirPods Max wird es bei Apple vermutlich vorerst nicht geben.