Audio

Apple AirPods Max 2 sind da: Neue Farben und USB C

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Apple Airpods Max 2 2024 Farben

Ich weiß nicht, ob man die „neuen“ AirPods Max von Apple als zweite Generation bezeichnen kann, Apple tut es jedenfalls nicht, aber der Kopfhörer wurde auf dem gestrigen Apple Event aktualisiert. Im Fokus standen die neuen Farben bei Apple.

Apple AirPods Max jetzt mit USB C

Für 579 Euro bekommt ihr jetzt Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Orange. Außerdem gibt es USB C statt Lightning. Und sonst? Gibt es ein neues Case? Hat Apple den H2-Chip verbaut, den selbst die günstigen AirPods 4 haben? Nein.

Es wirkt wirklich so, als ob Apple nur USB C für den Verkauf in der EU eingebaut und passend dazu einfach ein paar neue Farben umgesetzt hat. Für einen fast 600 Euro teuren Vorzeigekopfhörer finde ich diese Entwicklung durchaus interessant.

Meine Vermutung ist, dass sich die AirPods Max nicht wirklich gut verkaufen, aber hier und da gut genug, um sie noch nicht einzustellen. Doch eine „echte“ zweite Generation der AirPods Max wird es bei Apple vermutlich vorerst nicht geben.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18 kommt: Das ist das offizielle Datum

Apple hat auf dem heutigen Event das Datum für iOS 18 genannt, denn die Beta ist abgeschlossen und der Release…

9. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Horsti ☀️
    sagt am

    Wundert mich echt. Gefühlt sehe ich extrem viele in der Stadt oder im Fitness-Studio.

    Antworten
    1. Carlo 🔅
      sagt am zu Horsti ⇡

      Na ja, die paar Poser im Fitnessstudio sind nicht die Mehrheit. :-)
      Aber wahrlich, es gibt bessere Kopfhörer von Bose oder Sony und dazu sogar günstiger.

      Antworten
      1. Koreh 🌀
        sagt am zu Carlo ⇡

        reicht ja, wenn die paar verkauften alle in seiner stadt gelandet sind. dann habt ihr beide recht. :D

        Antworten
      2. Paul 🏅
        sagt am zu Carlo ⇡

        Da funktioniert die Übergabe zwischen verschiedenen Apple Geräten einfach nicht so gut, wie bei den AirPods

        Antworten
        1. Jonas 🏅
          sagt am zu Paul ⇡

          Mein Arbeitsheadset von Poly wechselt zuverlässiger zwischen Mac und iPhone als meine privaten AirPods Pro 2.Gen :)

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Apple AirPods Max 2 sind da: Neue Farben und USB C
Weitere Neuigkeiten
Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es für 874 Euro
in News | Update
Renault 4 Header
Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern
in Mobilität
Innovationsindex: Deutschland verliert weiter an Boden
in Marktgeschehen
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Kritik an drohender Preiserhöhung
in Mobilität
Assassins Creed Black Flag Header
Assassin’s Creed: Remake für Black Flag soll Anfang 2026 kommen
in Gaming
Ford Deutschland: Die Probleme sind zurück auf dem Tisch
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum
in Firmware und OS
Apple Sports startet in Deutschland
in Dienste
PlayStation-Event für nächste Woche geplant
in Gaming