Apple AirPods Pro 3 sollen nächstes Jahr kommen

Apple wird uns am Montag neue AirPods 4 zeigen und Mark Gurman liefert und hier keine neuen Details bei Bloomberg, aber er bestätigt, was wir schon oft gehört haben.

Es wird zwei Versionen geben, beide ersten die AirPods 2 und AirPods 3, und die bessere Version bekommt ein besseres Case mit Speaker und ANC. Das Design soll dem der AirPods Pro ähneln, die laut Quelle allerdings erst 2025 aktualisiert werden.

Die AirPods Pro 3 bekommen ein „frisches Design“ und „besseres ANC“, es ist aber unklar, wann wir sie sehen. Bisher deutet sich kein Marktstart im Frühjahr an, dann hätten wir mehr Details, womöglich müssen wir also noch ein Jahr darauf warten.

