Apple Arcade: Große Offensive mit neuen Spielen

Apple Arcade Skate City New York

Apple Arcade bekommt mal wieder eine größere Offensive, die im Dezember 2024 startet und im Januar 2025 endet. Und es sieht so aus, als ob Apple endlich mal wieder richtig eingekauft hat, denn es stehen tatsächlich 15 neue Spiele im Abo an.

Da ist natürlich nicht nur hochwertiges Material dabei, aber es gibt bekannte und beliebte Marken wie Pac-Man, Final Fantasy und Skate City. Und auch Trials of Mana kennen einige, auch wenn es sich um eines von vielen Plus-Spielen handelt.

Ich buche ja hin und wieder mal Apple Arcade, wobei mich die Auswahl nur bedingt anlacht, nur das neue Skate City klingt spannend. Hier die Liste mit den Daten:

  • Talking Tom Blast Park on December 5
  • Boggle: Arcade Edition on December 5
  • PAC-MAN 256+ on December 5
  • Hot Wheels: Race Off+ on December 5
  • Barbie Color Creations+ on December 5
  • Little Cities: Diorama for Apple Vision Pro on December 5
  • FINAL FANTASY IV (3D REMAKE)+ on December 9
  • FF IV: THE AFTER YEARS+ on December 9
  • Skate City: New York on January 9
  • Gears & Goo for Apple Vision Pro on January 9
  • Three Kingdoms HEROES on January 9
  • FINAL FANTASY+ on January 9
  • Trials of Mana+ on January 9
  • Rodeo Stampede+ on January 9
  • It’s Literally Just Mowing+ on January 9
