Google Gemini für iOS landet auf dem iPhone

Google hat zwar Gemini schon in die Apps integriert, aber jetzt gibt es auch eine vollwertige und eigenständige App für iOS und somit für das iPhone. Diese hat sich schon vor ein paar Tagen angedeutet, jetzt kann sie aber jeder direkt herunterladen.

Falls ihr euch den KI-Dienst von Google also genauer anschauen wollt, dann geht jetzt direkt in den Apple App Store und installiert die App. Warum jetzt und warum extra eine weitere App? Google hat sich bisher noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Meiner Vermutung bleibt aber, denn mit iOS 18.2 kommt ChatGPT und wird in die Apple Intelligence integriert. Es steht aber seit Monaten im Raum, dass Apple mehr KI-Sprachmodelle anbieten möchte und sogar schon im Gespräch mit Google ist.

Diese App dürfte dann die Basis sein, da Apple vermutlich kein Interesse hat, dass man die normale Google-App pusht. Apple wird iOS 18.2 wohl am 9. Dezember für alle Nutzer veröffentlichen, vielleicht kündigte man dann weitere KI-Dienste an.