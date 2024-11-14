Dienste

Google Gemini für iOS landet auf dem iPhone

Autor-Bild
Von
|
Google Bard Gemini

Google hat zwar Gemini schon in die Apps integriert, aber jetzt gibt es auch eine vollwertige und eigenständige App für iOS und somit für das iPhone. Diese hat sich schon vor ein paar Tagen angedeutet, jetzt kann sie aber jeder direkt herunterladen.

Falls ihr euch den KI-Dienst von Google also genauer anschauen wollt, dann geht jetzt direkt in den Apple App Store und installiert die App. Warum jetzt und warum extra eine weitere App? Google hat sich bisher noch nicht öffentlich dazu geäußert.

Meiner Vermutung bleibt aber, denn mit iOS 18.2 kommt ChatGPT und wird in die Apple Intelligence integriert. Es steht aber seit Monaten im Raum, dass Apple mehr KI-Sprachmodelle anbieten möchte und sogar schon im Gespräch mit Google ist.

Diese App dürfte dann die Basis sein, da Apple vermutlich kein Interesse hat, dass man die normale Google-App pusht. Apple wird iOS 18.2 wohl am 9. Dezember für alle Nutzer veröffentlichen, vielleicht kündigte man dann weitere KI-Dienste an.

Spotify Logo Header 2024

Spotify Wrapped 2024: Jahresrückblick kommt „in wenigen Wochen“

Spotify hat uns heute daran erinnert, dass sich das Jahr schon wieder dem Ende neigt und der jährliche Jahresrückblick ansteht.…

14. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Das ist das neue Zubehör
in Zubehör
Google mit zwei Neuigkeiten zu den Pixel Buds
in Audio
Google Pixel 10 Pro Fold vorgestellt: Es darf wieder gefaltet werden
in Smartphones
Google Pixel Watch 4 vorgestellt: Die neue Ära der Smartwatch
in Wearables
Google Pixel 10 Pro (XL) vorgestellt: Feinschliff im Detail
in Smartphones
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Der Traum vom Eigenheim stirbt: Immer weniger Deutsche wollen kaufen
in Gesellschaft
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home