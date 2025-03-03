News

Apple bestätigt Air-Produkt(e) für diese Woche

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Apple Oktober Event 2023 Header Logo

Tim Cook hat, wie schon beim iPhone 16e, zum Start in die Woche eine Ankündigung für diese Woche bestätigt. Es „liegt etwas in der Luft“, es geht also um die Air-Reihe.

Das neue MacBook Air gilt als sicher, so Mark Gurman, wobei sich langsam auch ein neues iPad Air andeutet. Sehen wir hier eine Doppel-Air-Ankündigung von Apple?


Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Manfred 👋
    sagt am

    iPhone Air?

    Antworten
  2. Christian 🔅
    sagt am

    Ich finde es sehr ungewöhnlich das mittlerweile Tim Cook persönlich Events/Produkte ankündigt.

    Und dann noch auf Musks X.

    Antworten
    1. JonP 🌀
      sagt am zu Christian ⇡

      Oh wie schlimm. Vielleicht ist er ja sogar ein Nazi

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Apple bestätigt Air-Produkt(e) für diese Woche
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität