Apple bestätigt Air-Produkt(e) für diese Woche

Tim Cook hat, wie schon beim iPhone 16e, zum Start in die Woche eine Ankündigung für diese Woche bestätigt. Es „liegt etwas in der Luft“, es geht also um die Air-Reihe.

Das neue MacBook Air gilt als sicher, so Mark Gurman, wobei sich langsam auch ein neues iPad Air andeutet. Sehen wir hier eine Doppel-Air-Ankündigung von Apple?