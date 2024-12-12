Apple bestätigt versehentlich ein neues MacBook

Apple veröffentlichte am gestrigen Abend zahlreiche Updates, darunter macOS 15.2 und darin findet man zwei neue MacBook. Es gibt die Codenamen Mac16,12 und Mac16,13, die als „MacBook Air‌ (13-inch, M4, 2025)“ und „MacBook Air‌ (15-inch, M4, 2025)“ gelistet werden. Es kommt also sehr zeitnah ein neues MacBook.

Das MacBook Air mit M3 wurde zwar etwas aufgebessert und bekam mehr RAM, aber es gab dennoch eine Kaufwarnung von uns, denn das neue MacBook Air mit M4 deutete sich da schon an. Wann könnte das M4-Modell kommen? Den M3-Chip gab es im März, ich würde hier also auch wieder auf Ende Q1 bei Apple tippen.