Apple bestätigt versehentlich ein neues MacBook

Apple veröffentlichte am gestrigen Abend zahlreiche Updates, darunter macOS 15.2 und darin findet man zwei neue MacBook. Es gibt die Codenamen Mac16,12 und Mac16,13, die als „MacBook Air‌ (13-inch, M4, 2025)“ und „MacBook Air‌ (15-inch, M4, 2025)“ gelistet werden. Es kommt also sehr zeitnah ein neues MacBook.

Das MacBook Air mit M3 wurde zwar etwas aufgebessert und bekam mehr RAM, aber es gab dennoch eine Kaufwarnung von uns, denn das neue MacBook Air mit M4 deutete sich da schon an. Wann könnte das M4-Modell kommen? Den M3-Chip gab es im März, ich würde hier also auch wieder auf Ende Q1 bei Apple tippen.

  Markus Herbert Meyer ☀️
    Ich überlege, ob ich mir erneut ein MacBook Air/Pro oder vielleicht doch ein iPad Pro M4 zulegen soll. Momentan nutze ich ein Dell Notebook sowie ein iPad 2022 mit Magic Keyboard. Das iPad nutze ich fast ausschließlich zum Arbeiten, während ich das Notebook hauptsächlich für YouTube und Twitch verwende, wegen der besseren Fensteransicht. Dieses Problem könnte ich allerdings auch mit einem zusätzlichen Monitor für das iPad lösen. Preislich liegen beide Geräte etwa auf demselben Niveau. Das iPad Pro M4 bietet jedoch den Vorteil von 5G, was wirklich praktisch wäre, da es diese Funktion in den MacBook Air- oder Pro-Modellen nicht gibt. Mein Dell Notebook hat zumindest 4G.

