Smartphones

Apple C2: Ab 2026 bereit für die große Bühne

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Apple C1 Header

Das Apple iPhone 16e kommt mit einem eigenen Modem von Apple und es wird zwar in der Pressemitteilung und hier und da erwähnt, aber es steht nicht im Fokus der Ankündigung. Dabei ist das ehrlich gesagt ein wirklich bedeutsamer Schritt.

Doch es ist davon auszugehen, dass das Apple C1, wie das erste Modem heißt, noch nicht der große Wurf sein wird. Neben dem iPhone 16e wird es maximal noch in das iPhone 17 und iPhone 17 Air wandern, aber nicht in die neuen Pro-Modelle.

Das soll sich laut Mark Gurman mit dem Apple C2 für 2026 ändern, das ist dann auch im iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max verbaut. Da wird Apple, so wohl das interne Ziel, mit Qualcomm mithalten können, ab 2027 will man sogar überholen.

Mit dem Apple C3 wird man Qualcomm laut Quelle „übertrumpfen“, aber sie sagt nicht, was das genau bedeutet. Das Apple C1 ist wohl schon jetzt effizienter als die Modems von Qualcomm, damit dürfte dann also die reine Leistung gemeint sein.

Apple Iphone 17 Pro Mockup

Apple hat einen klaren Fokus beim neuen iPhone

Apple bietet eine gute Kamera im iPhone, aber man hinkt bei Fotos durchaus öfter mal hinterher. Und auch aktuell bei…

24. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Ist das der Chip, der bei Apple in München entwickelt wird?

    Antworten
    1. Oliver 🍀
      sagt am zu René H. ⇡

      Ich glaube ja.

      Antworten
  2. Tom 💎
    sagt am

    > Das soll sich laut Mark Gurman mit dem Apple C2 für 2026 ändern, das ist dann auch im iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max verbaut. Da wird Apple, so wohl das interne Ziel, mit Qualcomm mithalten können, ab 2027 will man sogar überholen.

    Nunja, bevor man nicht auf dem exakt gleichen Leistungsniveau landet oder sogar überholt, hält man auch nicht mit, sondern ist de facto schlechter. Insofern ist der hier formulierte Unterschied zwischen 2026 und 2027 für mich unklar.

    Da finde ich die Formulierung von MacRumors eindeutiger:

    > The C1 currently falls short of Qualcomm’s performance, and the report suggests its direct 2026 successor will be the same. It will not be until a third generation in 2027 that Apple will „finally be able to exceed the performance of Qualcomm’s modems.“

    Das soll inhaltlich das Gleiche aussagen, aber macht für mich deutlicher, dass man auch von der zweiten Generation noch nicht zu erwarten braucht, dass diese mithalten kann.

    Wobei ich auch das mit Vorsicht genießen würde: Erstens muss Apples Plan bezüglich eigener Verbesserungen ja erst einmal aufgehen. Zweitens wird Qualcomm in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch nicht schlafen und seine Produkte weiter verbessern. 2027 werden wir wissen, ob das Ziel erreicht werden konnte. ;-)

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple C2: Ab 2026 bereit für die große Bühne
Weitere Neuigkeiten
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität