Apple C2: Ab 2026 bereit für die große Bühne

Das Apple iPhone 16e kommt mit einem eigenen Modem von Apple und es wird zwar in der Pressemitteilung und hier und da erwähnt, aber es steht nicht im Fokus der Ankündigung. Dabei ist das ehrlich gesagt ein wirklich bedeutsamer Schritt.

Doch es ist davon auszugehen, dass das Apple C1, wie das erste Modem heißt, noch nicht der große Wurf sein wird. Neben dem iPhone 16e wird es maximal noch in das iPhone 17 und iPhone 17 Air wandern, aber nicht in die neuen Pro-Modelle.

Das soll sich laut Mark Gurman mit dem Apple C2 für 2026 ändern, das ist dann auch im iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max verbaut. Da wird Apple, so wohl das interne Ziel, mit Qualcomm mithalten können, ab 2027 will man sogar überholen.

Mit dem Apple C3 wird man Qualcomm laut Quelle „übertrumpfen“, aber sie sagt nicht, was das genau bedeutet. Das Apple C1 ist wohl schon jetzt effizienter als die Modems von Qualcomm, damit dürfte dann also die reine Leistung gemeint sein.