Apple C2: Ab 2026 bereit für die große Bühne
Das Apple iPhone 16e kommt mit einem eigenen Modem von Apple und es wird zwar in der Pressemitteilung und hier und da erwähnt, aber es steht nicht im Fokus der Ankündigung. Dabei ist das ehrlich gesagt ein wirklich bedeutsamer Schritt.
Doch es ist davon auszugehen, dass das Apple C1, wie das erste Modem heißt, noch nicht der große Wurf sein wird. Neben dem iPhone 16e wird es maximal noch in das iPhone 17 und iPhone 17 Air wandern, aber nicht in die neuen Pro-Modelle.
Das soll sich laut Mark Gurman mit dem Apple C2 für 2026 ändern, das ist dann auch im iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max verbaut. Da wird Apple, so wohl das interne Ziel, mit Qualcomm mithalten können, ab 2027 will man sogar überholen.
Mit dem Apple C3 wird man Qualcomm laut Quelle „übertrumpfen“, aber sie sagt nicht, was das genau bedeutet. Das Apple C1 ist wohl schon jetzt effizienter als die Modems von Qualcomm, damit dürfte dann also die reine Leistung gemeint sein.
Ist das der Chip, der bei Apple in München entwickelt wird?
Ich glaube ja.
Nunja, bevor man nicht auf dem exakt gleichen Leistungsniveau landet oder sogar überholt, hält man auch nicht mit, sondern ist de facto schlechter. Insofern ist der hier formulierte Unterschied zwischen 2026 und 2027 für mich unklar.
Da finde ich die Formulierung von MacRumors eindeutiger:
> The C1 currently falls short of Qualcomm’s performance, and the report suggests its direct 2026 successor will be the same. It will not be until a third generation in 2027 that Apple will „finally be able to exceed the performance of Qualcomm’s modems.“
Das soll inhaltlich das Gleiche aussagen, aber macht für mich deutlicher, dass man auch von der zweiten Generation noch nicht zu erwarten braucht, dass diese mithalten kann.
Wobei ich auch das mit Vorsicht genießen würde: Erstens muss Apples Plan bezüglich eigener Verbesserungen ja erst einmal aufgehen. Zweitens wird Qualcomm in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch nicht schlafen und seine Produkte weiter verbessern. 2027 werden wir wissen, ob das Ziel erreicht werden konnte. ;-)