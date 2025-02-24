Smartphones

Apple hat einen klaren Fokus beim neuen iPhone

Apple Iphone 17 Pro Mockup

Apple bietet eine gute Kamera im iPhone, aber man hinkt bei Fotos durchaus öfter mal hinterher. Und auch aktuell bei den KI-Funktionen. Es gibt aber einen Bereich, in dem Apple ungeschlagen ist, und das sind Videoaufnahmen mit dem iPhone.

Die Konkurrenz hat hier durchaus aufgeholt und kann mittlerweile mithalten, aber das Apple iPhone ist, so sehe ich es jedenfalls bis heute, die Nummer 1, wenn es um Videos geht. Und in diesem Jahr will Apple den Fokus noch mehr darauf legen.

Apple iPhone 17-Reihe mit Video-Fokus

Mark Gurman von Bloomberg hat erfahren, dass Apple mit dem iPhone-Lineup für 2025 die Menschen endgültig von einer „klassischen Kamera“ wegholen und davon überzeugen möchte, dass das iPhone alleine als Videorekorder vollkommen reicht.

Die Quelle sagt aber nicht, ob es auch Neuerungen für Videoaufnahmen geben wird, aber die gab es bisher meistens mit neuen iPhones. Als jemand, der viel mit dem iPhone filmt (privat und beruflich) bin ich gespannt, was Apple hier geplant hat.

Apple Ios 18 Dark Header

Apple iOS 18.4 kommt mit einer wichtigen Neuerung für Smart Home

Apple testet aktuell die Beta für iOS 18.4 mit Entwicklern und dürfte diese Woche die öffentliche Beta nachreichen. Es ist…

24. Februar 2025 | Jetzt lesen →

