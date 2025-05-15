Apple kündigt ganz neues „CarPlay Ultra“ an

Apple wollte eigentlich schon 2024 mit der ganz neuen Version von CarPlay, die wir hier gerne als CarPlay 2.0 bezeichnet haben, starten. Doch wie wir wissen, ist der Plan gescheitert. In diesem Jahr soll es aber endlich losgehen, so Apple heute.

Und man hat sich auch direkt einen neuen Namen ausgedacht, denn diese neue Version nennt Apple mal eben „CarPlay Ultra“. In den USA geht es mit ein paar neuen Modellen von Aston Martin los und ältere sollen via Update versorgt werden.

Weitere Marken arbeiten bereits an Apple CarPlay Ultra, darunter auch drei neue, die bisher noch nicht genannt wurden: Hyundai, Kia und Genesis. Die Marken, die damals auf dem Slide der WWDC standen, haben sich bisher noch nicht geäußert.

Was ist CarPlay Ultra? Diese neue Version von CarPlay ist ab iOS 18.5 verfügbar und man benötigt ein iPhone 12 oder neuer. Neben dem Infotainmentdisplay, kann man sich jetzt deutlich mehr Dinge anzeigen lassen, wie auch direkt im Tacho.

Darüber hinaus lassen sich diverse Dinge im Auto steuern, wie die Klimaanlage und mehr. Und es gibt neue Widgets. Das iPhone bleibt die Basis, man kann CarPlay Ultra also nicht ohne Smartphone nutzen. Mehr Details gibt es direkt bei Apple.