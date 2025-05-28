Firmware und OS

Kein iOS 19 geplant: Apple überrascht mit iOS 26

Apple plant in diesem Jahr nicht nur ein ganz neues und einheitliches Design für iOS und Co., man ändert laut Mark Gurman die Bezeichnung. Wir bekommen iOS 26.

Warum 26? Weil sich die Nummer in Zukunft am Jahr orientiert, wir blicken im September immerhin schon auf 2026. Dazu kommen iPadOS 26, watchOS 26 und so weiter.

Apple will in diesem Jahr also nicht nur eine einheitliche Optik schaffen, auch die Namen sollen einheitlich wirken. Die Details wird es dann am 9. Juni auf der WWDC geben.

Apple plant großes Kamera-Upgrade für iPhones

Megapixel waren noch nie ein Indikator für eine gute Smartphone-Kamera, aber wir erlebten in den letzten Jahren dennoch ein zweites…

28. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Tom 🍀
    sagt am

    Für mich persönlich bräuchte es diese Vereinheitlichung jetzt nicht, aber ich verstehe es. Im Gegensatz zu den „1. April“-Kommentaren. Denn ein Argument gibt es und dem Endanwender kann es letztlich egal sein. Es ist schließlich nur ein Name und hat keine größere Bedeutung. Zumal immer mehr Features ohnehin nicht mehr mit dem Major-Release ausgeliefert werden, sondern mit Minor-Updates kommen, und immer mehr Features älteren Geräten vorenthalten werden. Viel sagt das also ohnehin nicht aus. Und wenn man gerne einen Bezug zwischen Version und Zeitpunkt herstellen möchte, muss man zumindest nicht mehr lange überlegen.

    Abgesehen davon: Aus der Spielebranche kennt man das Prinzip ja schon lange mit den jährlich erscheinenden Titeln. Und wenn man bei Betriebssystemen bleiben möchte: Ubuntu nutzt ebenfalls die Jahreszahl, Windows hat einige Zeit lang gemacht.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    finde ich schlüssig da es für mich nach nem Neuanfang klingt und Samsung damit auch begonnen hat. und da Apple für vieles Zahlen nimmt passt es und ist später hinaus auch leichter zu merken. gerade wenn man sich öfter fragt wann welches OS rauskam ist das ne Erleichterung fürs modding da ich sideloadly und trollstore nutze.

    Antworten
  3. JonP 🌀
    sagt am

    1. April? Ich hoffe

    Antworten
  4. Max 🔱
    sagt am

    Fände ich logisch von den Jahreszahlen her. Dann müsste es aber eigentlich auch iphone 2026 usw heißen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Max ⇡

      Wette das kommt, vielleicht noch nicht mit dem 17er, wir werden aber kein iPhone 20 sehen.

      Antworten
  5. P45 💎
    sagt am

    Ich musste erstmal auf dem Kalender schauen, ob wir den ersten April haben…
    Aber gut, wenn Apple das so will, dann eben 26…

    Antworten
    1. Sascha 🪴
      sagt am zu P45 ⇡

      Damit keiner mehr weiß wie lange das Apple Intelligence Disaster zurück liegt 🙃😉

      Antworten

