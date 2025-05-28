Kein iOS 19 geplant: Apple überrascht mit iOS 26

Apple plant in diesem Jahr nicht nur ein ganz neues und einheitliches Design für iOS und Co., man ändert laut Mark Gurman die Bezeichnung. Wir bekommen iOS 26.

Warum 26? Weil sich die Nummer in Zukunft am Jahr orientiert, wir blicken im September immerhin schon auf 2026. Dazu kommen iPadOS 26, watchOS 26 und so weiter.

Apple will in diesem Jahr also nicht nur eine einheitliche Optik schaffen, auch die Namen sollen einheitlich wirken. Die Details wird es dann am 9. Juni auf der WWDC geben.