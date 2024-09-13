Apple: Die vielleicht spannendste Ankündigung der Woche

Diese Woche gab es neue iPhones, neue Apple Watches, wir kennen das Datum für iOS 18 und vieles mehr. Doch eine der spannendsten Ankündigungen betrifft ein älteres Produkt von Apple, denn die AirPods Pro 2 werden im Herbst noch besser.

Apple hat das „erste All-In-One Erlebnis für Hörgesundheit“ angekündigt, was man via Update im Herbst für die AirPods Pro 2 verteilen möchte. Es gibt einen Hörtest, der laut Apple ein klinisches Standardverfahren namens Reintonaudiometrie nutzt.

Dazu kommen Hörhilfefunktionen und die Option, um laute Geräusche etwas zu reduzieren, was auch für Menschen mit keinem oder geringem Hörverlust durchaus interessant sein kann. Diese Funktionen gibt es aber nicht für die neuen AirPods 4.

Es hat sich schon angedeutet, dass Apple die AirPods mehr als Health-Gadget für die Zukunft vermarkten möchte, denn das funktioniert bei der Apple Watch. Ein Datum für das Update gibt es noch nicht, aber die deutsche Seite ist schon online.