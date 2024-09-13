News

Apple: Die vielleicht spannendste Ankündigung der Woche

Diese Woche gab es neue iPhones, neue Apple Watches, wir kennen das Datum für iOS 18 und vieles mehr. Doch eine der spannendsten Ankündigungen betrifft ein älteres Produkt von Apple, denn die AirPods Pro 2 werden im Herbst noch besser.

Apple hat das „erste All-In-One Erlebnis für Hörgesundheit“ angekündigt, was man via Update im Herbst für die AirPods Pro 2 verteilen möchte. Es gibt einen Hörtest, der laut Apple ein klinisches Standardverfahren namens Reintonaudiometrie nutzt.

Dazu kommen Hörhilfefunktionen und die Option, um laute Geräusche etwas zu reduzieren, was auch für Menschen mit keinem oder geringem Hörverlust durchaus interessant sein kann. Diese Funktionen gibt es aber nicht für die neuen AirPods 4.

Es hat sich schon angedeutet, dass Apple die AirPods mehr als Health-Gadget für die Zukunft vermarkten möchte, denn das funktioniert bei der Apple Watch. Ein Datum für das Update gibt es noch nicht, aber die deutsche Seite ist schon online.

  1. Jonas 🏅
    sagt am

    Also der Hörtest kann ja noch ganz nützlich sein, aber die AirPods als Hörgerät? Nein danke. Freunde haben Hörgeräte, Akkulaufzeit dort 2 Tage dann 30s Tausch. Wie soll das dauerhafte tragen bei den AirPods funktionieren? Nebenbei ist das schöne bei Hörgeräten, dass man sie von vorne fast nicht sieht. Aber naja genügend Apple Jünger wünschen sich ja alles von Apple, weil Apple. Als Apple Fan finde ich das bedenklich, wenn Leute denken Apple kann einfach alles bauen. Damit ich hier nicht zur destruktiv unterwegs bin: Wie toll wäre es gewesen mit einem Hersteller von Hörgeräten zusammen zu arbeiten und die tollen ANC/Adaptive Algorithmen einzuarbeiten und die Konnektivität mit Apple Geräten, da hilft man betroffenen einfach mehr.

    Antworten
    1. Athlonet 🎖
      sagt am zu Jonas ⇡

      Ja, ich sehe das auch so, dass die AirPods Nachteile gegenüber klassischen Hörgeräten haben.
      Aber auch einen unschlagbaren Vorteil: den Preis!
      Klassische Hörgeräte sind deutlich teurer.

      Antworten
    2. Roman ☀️
      sagt am zu Jonas ⇡

      Ich habe eher das Gegenteil von einigen Eltern mitbekommen, dessen Kinder auf Hörgeräte angewiesen sind. Die klassischen Hörgeräte gelten auf dem Schulhof als uncool und die Kinder fühlen sich eher als behindert.

      Manche Kinder haben sich schon in der Vergangenheit mit AirPods ausgeholfen. Man kauft dann halt zwei Cases und tauscht jedes Mal aus. Ist trotzdem günstiger als Hörgerät im Laden.
      Hier gilt also der reine optische Faktor und ich bin mir sicher, dass die Verlaufszahlen in die Höhe schnellen werden.

      Antworten
    3. Felix 🔆
      sagt am zu Jonas ⇡

      Der Preis ist einfach DAS Argument für die AirPods Pro. 2 Paare AirPods Pro 2 und man zahlt dafür 400€ im Angebot aktuell, kann damit rund um die Uhr ein „Hörgerät“ nutzen.

      Antworten
    4. Thomas 🪴
      sagt am zu Jonas ⇡

      Verstehe das Apple gebashe gerade nicht.
      Es ist ein neues Feature das sie anbieten, sie nehmen doch keinem damit was weg.
      Klar machen sie das um Griff zu verdienen, altrustisch sind die nicht.
      Aber das Argument „sie würden besser Mal mit X zusammenarbeiten für…“ zieht für mich nicht.
      Es sind Kopfhörer die Leuten mit leichten Hörproblemen für verhältnismäßig wenig Geld helfen. Es ist kein Ersatz für ein Hörgerät, aber die sind auch wesentlich teurer.
      Wie unten beschrieben kann man sich für das Geld auch locker zwei AirPods kaufen.
      Apple verdient Geld und einer gewissen Niche an Menschen ist sogar geholfen.
      Da wurde keinem weh getan oder irgendwas genommen.
      Warum muss man das so negativ sehen weil es für eine andere Zielgruppe nicht funktioniert?
      Die Liste was sie alles besser machen könnten oder wo sie altrustischer sein könnten ist lang und ich kann einen beliebig neuen Maßstab definieren dem sie nicht gerecht werden.
      Oder ich sehe das sie hier tatsächlich einen Mehrwert für Leute mit leichter akustischer Einschränkung bringen und das ganz Apple untypisch auch noch vergleichsweise günstig.

      Vielleicht rüttelt es ja sogar Hörgerätehersteller etwas wach wenn sie unerwartet Konkurrenz bekommen. Als Kunde egal wie von Vorteil.

      Antworten

