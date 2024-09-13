Apple iPhone 16 (Pro) vorbestellen: Um diese Uhrzeit geht es heute los

Apple schickte die meisten Produkte direkt nach dem Event in den Vorverkauf, das neue iPhone bleibt sich allerdings treu und startet an einem Freitag. Ab heute kann man das Apple iPhone 16 (Plus) und Apple iPhone 16 Pro (Max) also vorbestellen.

Doch wann geht es los? Um 14 Uhr deutscher Zeit wird der Apple Store wieder online gehen, ab dann könnt ihr auch bei Partnern vorbeischauen. Bei Amazon sind die neuen iPhones bereits zu sehen, aber auch da geht es erst am Nachmittag los.

Apple iPhone 16 (Pro): Tipp für Vorbesteller

Im Laufe des Vormittags dürfte der Apple Online Store offline gehen, ihr könnt euch aber schon jetzt vorbereiten und euer iPhone vorkonfigurieren. Dann geht es oft ein bisschen schneller zum Start. Und ich empfehle wie immer die Apple Store App.

In der Vergangenheit war diese meist kurz vor der Webseite online und ich finde sie auch übersichtlich und bequem. Alle neuen Produkte sind ab dem 20. September in Deutschland erhältlich und feiern in einer Woche gemeinsam den Marktstart.

