Apple iPhone 16 (Pro) vorbestellen: Um diese Uhrzeit geht es heute los
Apple schickte die meisten Produkte direkt nach dem Event in den Vorverkauf, das neue iPhone bleibt sich allerdings treu und startet an einem Freitag. Ab heute kann man das Apple iPhone 16 (Plus) und Apple iPhone 16 Pro (Max) also vorbestellen.
Doch wann geht es los? Um 14 Uhr deutscher Zeit wird der Apple Store wieder online gehen, ab dann könnt ihr auch bei Partnern vorbeischauen. Bei Amazon sind die neuen iPhones bereits zu sehen, aber auch da geht es erst am Nachmittag los.
Apple iPhone 16 (Pro): Tipp für Vorbesteller
Im Laufe des Vormittags dürfte der Apple Online Store offline gehen, ihr könnt euch aber schon jetzt vorbereiten und euer iPhone vorkonfigurieren. Dann geht es oft ein bisschen schneller zum Start. Und ich empfehle wie immer die Apple Store App.
In der Vergangenheit war diese meist kurz vor der Webseite online und ich finde sie auch übersichtlich und bequem. Alle neuen Produkte sind ab dem 20. September in Deutschland erhältlich und feiern in einer Woche gemeinsam den Marktstart.
in Marktgeschehen
Warum sollte man etwas vorbestellen, was ist den der Sinn dahinter? Und dann noch zum UVP
Beim iPhone ist der Sinn dahinter, dass man es zum Marktstart bekommt. Wie jedes Jahr werden verschiedene Konfigurationen erst später verfügbar sein, wenn man zu spät bestellt, da die Kontingente begrenzt sind.
Bei Apple ist der UVP = VK
Und bleibt auch so bis zur nächsten Gen. 😅
Android Hersteller: UVP xxxx. What???
Einen Monat später -18%, 5 Monate später-30%, kurz vor nächster Gen dann weiterer Preisverfall.
Wiederverkaufspreis dementsprechend.
iPhone teuer = Wertbeständig.
Damit ist das nächste iPhone bei Wiederverkauf bis zu 70% refinanziert.
Same procedure as every year. 💁🏼♂️
Und auch das stimmt so nicht mehr wie früher einmal. Immer noch höher als bei Androiden, ja aber nicht mehr wie früher.
Schon lange nicht mehr. Wer warten kann, kann in ca 3-4 Monaten auch mal 10% zur UVP sparen.
Einfach mal bei Amazon regelmäßig reinschauen.
Die 10% kann man direkt bei Apple zu Release sparen dank billigem Guthaben (danke Payback Aktionen)
1199€ UVP Apple iPhone 16 Pro x 0,7 (70%) = 839 €
iPhone 15 Pro Verkaufspreis eBay AB 800€, je nach Zustand.
„BIS zu 70% refinanziert“, Spielraum nach unten. Natürlich.