Smartphones

Apple iPhone 16 (Pro) vorbestellen: Um diese Uhrzeit geht es heute los

Autor-Bild
Von
| 8 Kommentare
Apple Iphone 16 Pro 2024 Header

Apple schickte die meisten Produkte direkt nach dem Event in den Vorverkauf, das neue iPhone bleibt sich allerdings treu und startet an einem Freitag. Ab heute kann man das Apple iPhone 16 (Plus) und Apple iPhone 16 Pro (Max) also vorbestellen.

Doch wann geht es los? Um 14 Uhr deutscher Zeit wird der Apple Store wieder online gehen, ab dann könnt ihr auch bei Partnern vorbeischauen. Bei Amazon sind die neuen iPhones bereits zu sehen, aber auch da geht es erst am Nachmittag los.

Apple iPhone 16 (Pro): Tipp für Vorbesteller

Im Laufe des Vormittags dürfte der Apple Online Store offline gehen, ihr könnt euch aber schon jetzt vorbereiten und euer iPhone vorkonfigurieren. Dann geht es oft ein bisschen schneller zum Start. Und ich empfehle wie immer die Apple Store App.

In der Vergangenheit war diese meist kurz vor der Webseite online und ich finde sie auch übersichtlich und bequem. Alle neuen Produkte sind ab dem 20. September in Deutschland erhältlich und feiern in einer Woche gemeinsam den Marktstart.

Oppo Find X7 Ultra

Oppo und Vivo: Keine neuen Android-Smartphones für Deutschland

Anfang des Jahres überraschten uns die ehemaligen BBK-Marken, als man sich nach und nach mit Nokia im Patentstreit in Europa…

12. September 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden8 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Warum sollte man etwas vorbestellen, was ist den der Sinn dahinter? Und dann noch zum UVP

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Carlo ⇡

      Beim iPhone ist der Sinn dahinter, dass man es zum Marktstart bekommt. Wie jedes Jahr werden verschiedene Konfigurationen erst später verfügbar sein, wenn man zu spät bestellt, da die Kontingente begrenzt sind.

      Antworten
    2. faceofingo 🌀
      sagt am zu Carlo ⇡

      Bei Apple ist der UVP = VK

      Antworten
      1. pankras ☀️
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Und bleibt auch so bis zur nächsten Gen. 😅

        Android Hersteller: UVP xxxx. What???

        Einen Monat später -18%, 5 Monate später-30%, kurz vor nächster Gen dann weiterer Preisverfall.

        Wiederverkaufspreis dementsprechend.

        iPhone teuer = Wertbeständig.

        Damit ist das nächste iPhone bei Wiederverkauf bis zu 70% refinanziert.

        Same procedure as every year. 💁🏼‍♂️

        Antworten
        1. Christian 🔅
          sagt am zu pankras ⇡

          Damit ist das nächste iPhone bei Wiederverkauf bis zu 70% refinanziert.

          Und auch das stimmt so nicht mehr wie früher einmal. Immer noch höher als bei Androiden, ja aber nicht mehr wie früher.

          Antworten
      2. Christian 🔅
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Schon lange nicht mehr. Wer warten kann, kann in ca 3-4 Monaten auch mal 10% zur UVP sparen.
        Einfach mal bei Amazon regelmäßig reinschauen.

        Antworten
        1. Felix 🔆
          sagt am zu Christian ⇡

          Die 10% kann man direkt bei Apple zu Release sparen dank billigem Guthaben (danke Payback Aktionen)

          Antworten
        2. pankras ☀️
          sagt am zu Christian ⇡

          1199€ UVP Apple iPhone 16 Pro x 0,7 (70%) = 839 €

          iPhone 15 Pro Verkaufspreis eBay AB 800€, je nach Zustand.

          „BIS zu 70% refinanziert“, Spielraum nach unten. Natürlich.

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone 16 (Pro) vorbestellen: Um diese Uhrzeit geht es heute los
Weitere Neuigkeiten
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität