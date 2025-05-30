Apple: Ein „iPhone 26 würde mich nicht überraschen“

Mark Gurman gilt als eine der besten Apple-Quellen und wenn er etwas behauptet, dann stimmt das auch meistens. Manchmal hört er Dinge aber schon sehr früh und deutet diese gerne an. Er rechnet zum Beispiel mit einem iPhone 26 statt iPhone 17.

Diese Änderung steht in diesem Jahr bei iOS an, wir bekommt iOS 26 und nicht iOS 19 auf der WWDC. Mark Gurman „würde es nicht überraschen“, wenn das iPhone im Herbst folgt. Es ist noch kein konkretes Gerücht, das sollte man hier bedenken.

Früher oder später ist dieser Schritt aber logisch, ich hätte auch nicht mehr mit einem iPhone 20 zum Jubiläum gerechnet. Meine Vermutung ist aber auch, dass der Schritt erst dann kommt und noch nicht mit dem iPhone 17 und iPhone 18.