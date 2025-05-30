Das Apple iPhone 17 wird angeblich größer

Apple entschied sich beim iPhone 16 Pro im letzten Jahr mal wieder für ein etwas größeres Display und somit auch größeres und schwereres iPhone. Dieser Schritt wird in diesem Jahr angeblich beim normalen iPhone 17 kommen, so Ross Young.

Die zuverlässige Display-Quelle behauptet, dass das iPhone 17 ein Display mit 6,3 Zoll (6,27, um genau zu sein) spendiert bekommt. Apple setzt beim iPhone 16 auf 6,1 Zoll, diese Größe wird es dann also nur noch beim iPhone 16e in Zukunft geben.

Ich vermute, dass man das 17er so auch etwas mehr abheben möchte, denn das 16er ist viel zu nach am 16e. Und falls das iPhone 17 der Strategie des iPhone 16 Pro folgt, dann dürfte das auch eine sehr gute Nachricht für die Akkulaufzeit sein.