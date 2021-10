Apple Event: Ankündigung der Macs und mehr live verfolgen

Heute findet das zweite Apple Event für den Herbst/Winter 2021 statt und man darf davon ausgehen, dass es in diesem Jahr bei zwei Events bleiben wird. Bisher deutet sich jedenfalls nicht an, dann wir ein Event im November sehen werden (wie 2020).

Apple Event: Was ist geplant?

Die iPhones sind abgehakt, die Apple Watch ebenso und auch die iPads. Der Fokus dürfte also auf den Macs liegen und das ganz neue MacBook Pro wird wohl auch das Highlight der heutigen Keynote von Apple sein. Doch was ist noch so geplant?

-->

Ein neuer Mac mini mit mehr Power, sowas wie ein Mac mini Pro, steht auch im Raum. Ein neues MacBook Air? Das könnte auch erst Anfang 2022 kommen. Wie auch ein großer iMac mit M-Chip und ein neuer Mac Pro mit einem M-Chip.

Vielleicht bekommen wir noch ein günstigeres Display von Apple, aber das war nur mal ein vages Gerücht und hat sich seit dem nicht bekräftigt. Würde aber gut zu einem ganz neuen MacBook Pro passen, das Pro Display ist doch recht teuer.

Und sonst? Trailer für Apple TV+ sind mittlerweile fast schon Standard und ich gehe auch davon aus, dass wir den deutschen Termin für Fitness+ bekommen. Die neuen AirPods könnten ebenfalls gezeigt werden, wobei ich da auch nicht ausschließen würde, dass Apple diese doch erst via Pressemitteilung im November ankündigt.

Apple Event: Wann geht es los?

Das reicht doch aber eigentlich für eine gute Stunde und ich könnte mir noch gut vorstellen, dass man allgemein etwas über die Performance und Entwicklung der M-Chips spricht. Es ist immerhin das erste Performance-Upgrade seit dem Apple M1 und der erste „richtige“ Chip für die „Pro Macs“. Das ist wichtig für Apple.

Das Event startet wie immer um 19 Uhr deutscher Zeit und ich gehe davon aus, dass Apple so 60 bis maximal 90 Minuten für das Event eingeplant hat. Ihr könnt es live über die Webseite von Apple verfolgen – alternativ geht das auch bei YouTube.

-->