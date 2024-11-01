Smartphones

Apple geht WLAN-Chip beim iPhone selbst an

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 16 Pro Back

Apple wird nicht nur ein eigenes 5G-Modem im kommenden Jahr einführen (falls der Plan dieses Mal aufgeht), man möchte neben Qualcomm auch von Broadcom unabhängiger werden. Das Apple iPhone 17 hat einen eigenen WLAN-Chip verbaut.

Das behauptet jedenfalls Ming-Chi Kuo, der bei solchen Dingen gut informiert ist. In den nächsten drei Jahren sollen dann alle neuen iPhones mit einem WLAN-Chip von Apple selbst auf den Markt kommen. Apple setzt hier natürlich auf Wi-Fi 7.

Interessant ist dabei, dass Apple immer mehr intern entwickelt und die Ressourcen (man verdient weiterhin sehr viel Geld mit dem iPhone) für Unabhängigkeit nutzt. Spannend ist, dass Apple die Dinge gerne etwas anders angeht und nicht einfach nur das kopiert, was es gibt. Steigt Apple vielleicht auch wieder bei Routern ein?

Amazon Echo Spot 2024 Header

Amazon blickt auf Probleme mit der „neuen Alexa“

Seit Monaten wird über eine neue Alexa von Amazon berichtet, quasi eine Alexa 2.0 mit einer natürlicheren Aussprache und deutlich…

1. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ „macht häufig Fehler und ist nicht sehr gründlich“
in Dienste
IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland
in Smart Home
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1
Disney+ und das offizielle Ende der Zahlen
in Dienste
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen startet KI-Revolution – so einfach war Inserieren noch nie
in Handel
Volkswagen Bank hebt Tagesgeld-Zinsen an
in Fintech
Elektronische Patientenakte: Nutzung bleibt hinter Erwartungen zurück
in News
Apple iPhone: Gibt es wirklich mehr Basisspeicher?
in Smartphones
ChatGPT: Heute wird es sehr spannend
in Dienste
Call Of Duty Modern Warfare
Keine Angst vor Battlefield: Call of Duty ist „zu groß, um zu scheitern“
in Gaming