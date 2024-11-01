Apple geht WLAN-Chip beim iPhone selbst an

Apple wird nicht nur ein eigenes 5G-Modem im kommenden Jahr einführen (falls der Plan dieses Mal aufgeht), man möchte neben Qualcomm auch von Broadcom unabhängiger werden. Das Apple iPhone 17 hat einen eigenen WLAN-Chip verbaut.

Das behauptet jedenfalls Ming-Chi Kuo, der bei solchen Dingen gut informiert ist. In den nächsten drei Jahren sollen dann alle neuen iPhones mit einem WLAN-Chip von Apple selbst auf den Markt kommen. Apple setzt hier natürlich auf Wi-Fi 7.

Interessant ist dabei, dass Apple immer mehr intern entwickelt und die Ressourcen (man verdient weiterhin sehr viel Geld mit dem iPhone) für Unabhängigkeit nutzt. Spannend ist, dass Apple die Dinge gerne etwas anders angeht und nicht einfach nur das kopiert, was es gibt. Steigt Apple vielleicht auch wieder bei Routern ein?